Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は1月25日(現地時間)、「Microsoft suspects some PCs might not boot after Windows 11 January 2026 Update (KB5074109)」において、Windows 11向け1月のセキュリティ更新プログラム「KB5074109」をインストールすると、コンピュータが起動しなくなる可能性があると報じた。

影響を受けるとブラックスクリーン(BSoD: Black Screen of Death)が表示され、手動による回復作業が必要になるという。

起動時にブラックスクリーンが表示される可能性

Windows Latestによると、Microsoftはこの件に関する情報を「サポートドキュメント(要ログイン)」にて公開し、次のように述べたとされる。

「Microsoftはデバイスが起動に失敗する問題について少数の報告を受けています」

影響範囲が一部に限られることから、Windows Latestはアンインストールなどの回避策を実施する必要はないと指摘している。影響を受ける可能性のあるプラットフォームは次のとおり。

Windows 11バージョン25H2

Windows 11バージョン24H2

不具合の影響を受けると停止コード「UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME」が発生し、ブラックスクリーンが表示される。画面には「デバイスに問題が発生したため、再起動が必要です。」などのメッセージが表示され、手動による回復手順を実行するまで起動を完了できなくなるという。

被害報告は物理デバイスに限られており、仮想環境では発生しない可能性がある。Microsoftは不具合に遭遇したユーザーに対し、フィードバックHubから報告するように求めている。

回復手順は不明

これまでのところ具体的な回復手順は確認できていないが、Windows Latestは「Windows回復環境(WinRE)」から回復できると説明している。

また、Windows回復環境が起動しない場合は、回復ディスクの使用またはクリーンインストールによる復旧を提案している。ただし、クリーンインストールはすべてのデータを失う最終手段となるため、別のコンピュータを利用してデータのバックアップを作成することが推奨される。

Microsoftは今後の予定として「Windows Updateによるリグレッション(デグレード)かどうかを確認する」と述べ、原因の調査を実施すると報告。被害が一部のコンピュータに限られることから、ハードウェアエラーの可能性も想定しているとみられる。