Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は1月20日(現地時間)、「Microsoft’s Windows 11 ad accidentally promoted Google Chrome, then quietly edited after people noticed it」において、MicrosoftがGoogle Chromeの宣伝をひっそりと修正したと伝えた。

これはMicrosoftが12月23日に公開した広告動画のミスに関する記事の続報。事の発端は同社がYouTubeに掲載した広告動画「Windows 11: The Home of Gaming - YouTube」にある。

Microsoft’s Windows 11 ad accidentally promoted Google Chrome, then quietly edited after people noticed it

Windows 11の広告動画にChromeが登場

この動画はWindows 11がもたらすゲーム体験の素晴らしさを宣伝するもので、没入感のあるゲームプレイを行う様子が複数まとめられている。動画の制作担当者は、ゲーム構成や演出に注力したとみられ、Windows 11のタスクバーにまで気が回らず、Google Chromeのアイコンをピン留めしたまま動画を公開した。

その結果、動画を閲覧したユーザーの間で「MicrosoftでさえChromeを避けることはできない」などのジョークが飛び交い注目を集めた。動画の本筋とは異なる些末な問題であることから、そのままであればMicrosoftの懐の深さを示す事例と捉えることもできた。

Microsoftの懐の深さを示す出来事ではなかった

しかしながら、Windows Latestが指摘するように、Microsoftはひっそりと動画を修正。Google Chromeを消し去り、タスクバーに自社製品を並べた新しい動画に差し替えている。

つまり、あえてアイコンを残したわけではなく、Microsoftのミスだったことが判明した。余裕の感じられない対応ではあるが、これにはWebブラウザのシェア獲得という熾烈な争いが背景にある。

MicrosoftとGoogleはお互いに自社ブラウザに誘導する戦略を実施しており、WebサービスとWebブラウザを相手の製品で利用すると警告や誘導メッセージを表示することがある。Webブラウザのシェアは両者の企業利益に大きく関わっており、神経を尖らせていることがわかる。

今回の動画のミスはユーザーが捉えている以上に大きな問題だったようだ。短期間で動画撮り直しと差し替えを行った事実が、その重大さを物語っている。