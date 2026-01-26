日本郵便とT2は1月26日、日本郵便が取り扱う郵便物やゆうパックなどの幹線輸送における自動運転トラックの活用拡大を目指し、T2の自動運転トラックを用いた単独便の定期運行を開始することを発表した。

日本郵便とT2は自動運転トラックによる単独便定期運行開始する

日本郵便はトラックドライバー不足の解消を目的とした自動運転トラックの社会実装の実現に向け、2025年7月からT2のレベル2自動運転トラックを用いた商用運行に参画し、西濃運輸と共同で、両社の荷物などを混載した自動運転トラックの利用に取り組んできた。

今回はこれに続く取り組みとして、神奈川西郵便局から新大阪郵便局までの約460キロメートルの区間において、日本郵便による単独便を新たに設ける。なお、レベル2自動運転区間は、東名高速・伊勢原JCTから名神高速・豊中ICの約435キロメートル。

さらにこの単独便では、二酸化炭素排出量を実質100%削減可能な次世代の軽油代替燃料として期待される、「リニューアブルディーゼル」を伊藤忠エネクスから供給を受けて試験利用する。さらに、宇佐美鉱油および三和エナジーが供給する「B5軽油」の利用も検討し、環境配慮輸送に取り組むとのことだ。

T2は2027年度にレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始を目指しており、日本郵便は一連の商用運行を通じて得られる成果を基に、レベル4自動運転トラックの導入も検討する。