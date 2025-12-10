『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「リーダーの笑顔」

高市政権の誕生以来、閣僚たちの笑顔がSNSを賑わせている。国際会議や記者会見の場で、笑顔を交わす政治家の姿は、かつての日本政治にはあまり見られなかった光景だ。

昭和のリーダー像といえば、感情を表に出さず、泰然と構えることが美徳とされた。厳しさの中に信頼があり、沈黙の中に覚悟があった。しかし令和の時代、笑顔は単なる柔らかさではなく、メッセージとしての力を持つようになった。人を惹きつけ、安心させ、共に進もうとする意志を伝える。それが今のリーダーの新しい言語である。

笑顔は単なる表情ではない。それは、人と人の間に生まれる「非言語のメッセージ」であり、相手の警戒を解き、信頼を築くための第一歩だ。ある企業再生を担った経営者が、毎朝会社に入る前に両手で頬を叩き、血行を促してから鏡に向かって笑顔を作り、社員に挨拶していたという。

沈滞した職場に笑顔を持ち込むことは容易ではない。むしろリーダー自身が苦しい時ほど、笑顔を保つことの難しさを知る。だが、その「つくり笑顔」がやがて「自然な笑顔」に変わり、社員の表情も変えていった。笑顔は伝染し、空気を変え、組織を前に進めるエネルギーを生み出すのだ。

AI（人工知能）が知性の領域を広げるほどに、人間の感情の価値は高まっている。正確さや効率を追求するAIに対して、人間は曖昧さや温かさを通じて関係を築く。笑顔はその象徴であり、リーダーの笑顔は組織に「温度」と「余白」を生み出す。判断の正しさよりも信頼の深さが価値を生む時代に、笑顔は人を動かす最も人間的な力として輝く。

かつて、リーダーの孤独は覚悟の証とされた。だが今は、共感する力こそが資質とされる。共感は理屈ではなく、まなざしや表情、空気の柔らかさとして伝わる。その中心にある笑顔は、相手を受け入れる余裕と、自分を信じる強さがなければ生まれない。緊張や不安を抱えたままでは、笑顔はつくれない。

笑うとは、状況を恐れず受け止めている証であり、同時に自分をコントロールできていることの表れでもある。だからこそ、笑顔は単なる愛想ではなく、成熟したリーダーシップの象徴といえる。リーダーの笑顔には、組織や社会に安心と前進への「温もり」を灯す力がある。

AIが社会の知を支える時代にあっても、表情は人の心を動かし、ときに言葉以上の説得力をもって周囲の行動を変えていく。そして、その中心にあるのが笑顔だ。笑顔は、共感と希望をつなぐリーダーの知性であり、令和の時代を導く静かな力といえるのではないだろうか。

