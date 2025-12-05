アスクルは2025年12月4日、ASKUL Webサイトでシステム障害が発生したことを報じた。レジ(会計)に遷移できない、またはレジで注文を確定できない場合があるという。

【ASKUL】お知らせ詳細 - オフィス用品の通販 アスクル

サービス復旧直後から障害発生か

発表によると、障害は12月3日午前9時ごろから発生したとのこと。これはサービスを再開した時刻と一致しており、サービス再開直後からシステム障害が発生していたことになる。

これまでに確認されている具体的な障害事例は次の2つ。

買い物カゴを表示した状態からレジ画面に移動を試みると「大変申し訳ございませんが、こちらのページは現在ご利用できません」と表示され、レジ画面を表示できない

レジ画面で注文確定ボタンをクリックすると「ご指定いただいたお届け日が無効になりました。お手数ですが、再度お届け日を確認してください」と表示され、注文を確定することができない

本稿執筆時点においてシステム障害の原因を「確認中」と報告していることから、原因の特定には至っていないとみられる。影響を受けた顧客には、復旧後に再度注文するように呼びかけている。

ランサムウェアの被害発生から1カ月余りの時間が経過した。Webサイトのアクセスに不具合が確認されていないことから、サイバー攻撃によるものではないと推測されるが、顧客業務への影響を軽減するためにも速やかな復旧が望まれている。