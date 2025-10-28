アスクルは10月27日、ランサムウェア被害を受け受注・出荷業務を停止している問題について「よくある質問(FAQ)」を公開した。これは問い合わせ件数を減らす取り組みの一環とみられ、問い合わせ業務が負担になっている可能性がある。

よくある質問で新情報公開、メール感染の可能性など

アスクルはランサムウェアによる被害を受け、感染したネットワークおよびシステムを停止したことで受注、出荷業務を停止している。現在は外部の専門機関と連携して障害範囲の特定、影響の詳細調査を実施しており、復旧に向けた取り組みが続けられている。

今回新たに公開された「よくある質問(FAQ)」はこれまでの発表内容を表形式にまとめたもの。わかりやすく完結にまとめられており、影響を受けた顧客は問い合わせ前に閲覧することが望まれる。

よくある質問で新たに発表された情報は次のとおり。

Q.アスクルからのメールを開封しても感染しないのか - A.10月22日時点でアスクルから送信されるメールに感染は確認されていない。ただし、なりすましによる送信(フィッシングメールなど)に注意が必要

Q.19日(日)までに注文した商品は届くのか - A.注文日にかかわらず、出荷できていない注文はすべてキャンセルされる。キャンセル対象の注文については10月24日までに個別に連絡済み。メーカー直送品などは個別に確認中で、キャンセルの確認が取れ次第、個別に連絡する

Q.請求書を確認したい - 「Webご注文履歴・再注文」画面が利用できる

Q.注文停止中に失効したスイートポイントの取り扱いは? - サービス再開後に取り扱いを検討して発表する予定

電話による問い合わせのみを受付

同社はシステム障害を受けてオンラインによる問い合わせフォームを停止し、電話による問い合わせのみを受け付けている。しかしながら「問い合わせ業務を縮小している」と発表し、対応が間に合っていない可能性を示唆している。

今回のよくある質問の公開はこの負担軽減の目的があるとみられ、不要不急の電話は避けることが期待されている。