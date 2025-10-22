アスクルは10月21日、「【ASKUL】お知らせ詳細 - オフィス用品の通販 アスクル｜【重要】ランサムウェア感染によるご注文受付停止のお知らせとお詫び（10月21日更新）」において、同社Webサイトがランサムウェア被害を受け受注・出荷業務を停止していると発表した。

同社は「個人情報や顧客データなどの外部への流出を含めた影響範囲については現在調査を進めており、わかり次第お知らせいたします」と述べ、被害状況および顧客への影響を後日開示予定としている。

【ASKUL】お知らせ詳細 - オフィス用品の通販 アスクル

システム障害の影響

ランサムウェア攻撃の影響からアスクルのWebサイトにシステム障害が発生している。現在は「お買い物カゴ」、「レジ」、「ご注文内容印刷」のWebページを表示することができず、オンラインで商品を購入することはできない。また、FAXによる受注も停止中とされる。

影響は出荷業務、新規会員登録、各種サービスにも及んでいる。具体的には、次の業務およびサービスを停止したことが発表された。

同社はこの件について電話による問い合わせを受け付けている。しかしながら、つながりにくい状況にあるとのことで、不要不急の問い合わせを控えることが望まれている。

影響はパートナー企業にも

このサイバー攻撃は物流パートナーの良品計画にも影響を及ぼしている。良品計画は10月20日、「無印良品 ネットストア受注停止に関するお知らせ(第一報) | ニュースリリース | 株式会社良品計画」において影響の概要を発表した。

無印良品 ネットストア受注停止に関するお知らせ(第一報) ｜ ニュースリリース ｜ 株式会社良品計画

発表によると同社が運営する「無印良品ネットストア」は配送業務をASKUL LOGISTに委託しており、システム障害の影響で出荷業務を停止したという。影響範囲の詳細についてはアスクルの発表と同様に調査中としている。

出荷業務の再開時期は未定。現在影響を受けているサービスは次のとおり。

無印良品ネットストア(Webサイト)の全サービス、機能を停止

公式アプリ「MUJIアプリ」のネットストア閲覧／購入、注文履歴の表示、おたより記事閲覧、月額定額サービスの申し込み、一部Webコンテンツの表示を停止

なお、無印良品メンバーを対象とした割引キャンペーン「無印良品週間」はネットストアでは実施せず、店舗のみで開催することが発表された。オンラインストアは利用できないが、店舗での購入には影響がないとみられる。