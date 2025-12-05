フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は12月3日、「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜ローソンチケットをかたるフィッシング (2025/12/03)」において、ローソンチケットをかたるフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。

フィッシングメールの件名

メールの件名として、以下が確認されており注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。

【Lawson Ticket】キャンペーン抽選結果：XXXXXX

【重要】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスプレゼント当選通知

【ローチケ】抽選結果のお知らせ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンご招待

【速報】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス当選のお知らせ

【至急】賞品受取のお手続きをお願いいたします（期限：2025/12/XX）

会員様限定キャンペーン：厳正なる抽選の結果、ご当選されました

スタジオ・パスご当選のお知らせ【ローチケ】

【ローソンチケット】重要なお知らせ：カード名義人情報のご登録をお願いいたします

【ローチケ】重要なお知らせ：クレジットカード名義人確認について

フィッシングサイトのURL

確認されている偽サイトとしては、次のURLが挙げられている(下記以外のURLが使われている可能性もある)。

https://lawson.pelacase●●●●.com/

https://our-●●●●.com/

https://mylawson-ticket.b●●●●.com/

https://l-like-ticket.af●●●●.com/

https://ticket-lawson-japan.beau●●●●.com/

https://l-tike-lawson.bretthowardp●●●●.com/

https://lawson-tike.ryanman●●●●.com/

https://lawsonticket.lookinthe●●●●.com/

https://www.l-●●●●.com/

https://www.i-●●●●.com/

フィッシング対策協議会に報告されている内容

報告されている詳細内容は次のとおり。

「抽選結果のご案内」、「ご応募いただいたキャンペーンにて、厳正なる抽選の結果、お客様がご当選されました」などの当選案内や、「クレジットカード情報ご確認のお願い」、「このたび、セキュリティ強化の取り組みにより、ご登録いただいているクレジットカード情報のご確認をお願いしております」などの登録情報の確認メールが送付される。本文に含まれるリンク先はフィッシング詐欺サイトになっており、メールアドレス、パスワード、携帯電話番号、引換コード、カード番号、カード名義、有効期限、セキュリティコードなどの窃取が行われる

2025年12月3日の時点で、フィッシングサイトは稼働している

フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜ローソンチケットをかたるフィッシング (2025/12/03)

フィッシング詐欺に使われているWebサイトは一見しただけで判別することが難しい。真偽の確認を行うには、メールやメッセージに含まれているリンクからたどるのではなく、公式アプリやWebブラウザに登録したブックマークなどからアクセスするなどの操作を行い、確認を行うことが望まれる。

フィッシング対策協議会は、フィッシングサイトやフィッシングメールを発見した際には同協議会まで報告してほしいと呼びかけている（参考「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | フィッシングの報告」）。