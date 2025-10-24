フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は10月23日、「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜宝くじ公式サイトをかたるフィッシング (2025/10/23)」において、宝くじ公式サイトをかたるフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。

フィッシングメールの件名

メールの件名として、以下が確認されており注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。

ジャンボ宝くじ22枚を無料でお試しいただけます（公式限定）

ハロウィン企画：公式サイト限定でジャンボ宝くじ22枚無料提供中

ハロウィン記念品：ジャンボ宝くじ22枚を皆様へ

ハロウィン記念キャンペーン：ジャンボ22枚進呈（数量限定）

ハロウィンキャンペーン第1弾：ジャンボ宝くじ22枚を無料で！

公式特典：ジャンボ宝くじ22枚、無料キャンペーン実施中

今だけ無料！ジャンボ宝くじ22枚進呈キャンペーン

宝くじ公式プレミアム：ジャンボ22枚が今なら無料で受け取れます

【宝くじ公式サイト】特別キャンペーンのご案内

期間限定キャンペーンのお知らせ

フィッシングサイトのURL

メール本文からは次のURLへのリンクが確認されている(下記以外のURLが使われている可能性もある)。

https://abgarag●●●●.info/

https://pkxgnser.blu●●●●.cn/

https://a4tz1ay●●●●.s3.eu-west-2.amazonaws.com/index.html

https://8u02jzl●●●●.s3.us-east-1.amazonaws.com/index.html

https://jyoaj7g●●●●.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/index.html

誘導先の偽サイトとしては、次のURLが挙げられている(下記以外のURLが使われている可能性もある)。

https://75●●●●.top/

https://qj●●●●.cn/

https://agate●●●●.info/

https://hnfe●●●●.top/

フィッシング対策協議会に報告されている内容

報告されている詳細内容は次のとおり。

「特別キャンペーンのご案内」、「期間限定の特別キャンペーンを実施したします」などの内容のメールが送付され、宝くじプレゼントキャンペーンへの申し込みを案内する。申し込みボタンなどのリンク先はフィッシング詐欺サイトになっており、メールアドレス、パスワード、カード所有者、カード番号、有効期限、セキュリティコードなどの窃取が行われる

2025年10月23日の時点でフィッシングサイトは稼働している

フィッシング詐欺に使われているWebサイトは一見しただけで判別することが難しい。真偽の確認を行うには、メールやメッセージに含まれているリンクからたどるのではなく、公式アプリやWebブラウザーに登録したブックマークなどからアクセスするなどの操作を行い、確認を行うことが望まれる。

フィッシング対策協議会は、フィッシングサイトやフィッシングメールを発見した際には同協議会まで報告してほしいと呼びかけている（参考「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | フィッシングの報告」）。