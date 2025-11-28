KDDIは11月28日、5Gでより高速・安定通信が可能な「5G SA」において、通信の低遅延を実現するネットワーク技術「Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput」(以下「L4S」)を、一部エリアの基地局に国内で初めて導入したことを明らかにした。

高速かつ途切れない映像伝送能力を実証

L4Sは、移動通信システムの仕様を策定する国際プロジェクト「3GPP」(3rd Generation Partnership Project)にて、2024年6月に次世代通信規格「5G Advanced」技術として標準化されたものだ。

ネットワーク混雑時にデータ(パケット)を送信すると、ネットワークでパケットが滞留し、データ送信完了までに生じる遅延時間が増加する。さらに一定時間内でパケットを送信できない場合には、パケットの破棄(欠損)に至り再送が発生するため、さらに遅延時間が増加する場合もある。

しかしL4Sを基地局に導入すると、ネットワークの混雑状況を早期に検知して利用者のアプリに通知した後、アプリからサーバーへと通知を行うとのこと。これによりサーバーがネットワークの混雑状況に合わせてデータ送信速度を適切に制御できるようになり、パケットの滞留や欠損を回避できるため、途切れることなく快適な通信が可能になるとしている。

なお今回のL4S導入にあたってKDDIは、エリクソン・ジャパンと合同で、ネットワーク混雑時(花火大会と同程度の混雑環境)を想定した環境下で、60秒間の映像を伝送する実証実験を行ったという。その結果、L4Sを導入した場合にはレイテンシ(通信応答速度)が約50msから約30msに改善され、60秒間の映像伝送のうち映像が途切れる時間の合計も12.6秒から0.1秒にまで改善されたことが確認されたとした。

同社は今後、ネットワーク混雑時でも途切れの少ないリアルタイムな映像伝送が求められる自動運転車両やドローンの遠隔監視に加え、AIサービスなどのユースケースでの活用についても検討を進めるとのこと。また2026年3月までには5G SAエリアの人口カバー率90％超への拡大を眼zすことで、ベースとなるネットワーク品質のさらなる向上を図るとともに、AI時代の本格到来に向け、5G SAを進化させた「5G Advanced」技術や「ネットワークスライス」技術の活用など、サービス品質の向上に取り組むとしている。