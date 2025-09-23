フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は9月22日、「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜国勢調査への回答依頼をよそおうフィッシング (2025/09/22)」において、国勢調査への回答依頼を装うフィッシングの報告を受けていると伝えた。

フィッシングメールの件名

メールの件名として、以下が確認されており注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。

【国勢調査2025】ご協力のお願い(回答者に記念品をご用意)

【国勢調査2025】調査へのご協力のお願い(回答義務あり)

【国勢調査2025】ご回答のお願い(全住民対象)

【重要】2025年国勢調査のご協力のお願い

フィッシングサイトのURL

確認されている偽サイトとしては、次のURLが挙げられている(下記以外のURLが使われている可能性もある)。

https://ojet-mar●●●●.com/kokusei

https://gly●●●●.com/mykokusei2025

https://cz●●●●.com/kokusei2025

https://hong-●●●●.com/mykokusei

https://dc-an●●●●.com/kokuseis

https://junda-●●●●.com/kokuseis

https://zyyus●●●●.com/kokuseis

https://evoshixun-●●●●.com/kokuseido

https://evo-zhe●●●●.com/kokuseido

https://china-raybete●●●●.com/kokuseido

https://home-raybete●●●●.com/kokuseido

フィッシング対策協議会に報告されている内容

報告されている詳細内容は次のとおり。

2025年国税調査を実施していること、これは法律に基づいた義務調査であり専用ページから回答しなければならないこと、などの内容で操作を促してくる。リンク先はフィッシング詐欺サイトになっている

2025年9月22日の時点で、フィッシングサイトは稼働している

フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜国勢調査への回答依頼をよそおうフィッシング (2025/09/22)

フィッシング詐欺に使われているWebサイトは一見しただけで判別することが難しい。真偽の確認を行うには、メールやメッセージに含まれているリンクからたどるのではなく、公式アプリやWebブラウザに登録したブックマークなどからアクセスするなどの操作を行い、確認を行うことが望まれる。

同件に関しては、総務省統計局も「国勢調査をよそおった不審メールにご注意ください」において注意喚起を行っている。

フィッシング対策協議会は、フィッシングサイトやフィッシングメールを発見した際には同協議会まで報告してほしいと呼びかけている(参考「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | 報告」)。