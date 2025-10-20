Microsoftは10月16日(現地時間)、「Making every Windows 11 PC an AI PC｜Windows Experience Blog」において、すべてのWindows 11 PCに強力なAI機能を展開すると発表した。

同社はこれまでCopilot+ PCを中心にWindowsのAI機能を展開してきたが、AIをすべてのWindowsユーザーの身近な存在にするという新しい方針を掲げ、AI PCを推進すると明らかにした。今回はAI PCに期待される3要素として「テキストまたは音声対話を認識」、「ユーザーと視界を共有」、「行動の代行」を挙げ、これら機能およびガイド付きサポートを実現する新機能のリリースを発表している。

AI PCを構成する主要な新機能の展開を開始

Microsoftは今回の発表の中で、AI PCを構成する新機能のリリースを発表した。その中でも注目の機能は次のとおり。

Copilot Voice

Copilot VoiceはAI PCの中核を成す機能と言える。これまではMicrosoft Copilotアプリの音声入力機能として提供されていたが、起動ワードを追加することでWindowsの音声入力機能に進化する。

起動は「Hey, Copilot」の一言で可能だ。終了は「Goodbye」と発音するか「X」をタップするだけとされる。起動するとCopilotが聞き取り中であることを示すチャイム音が鳴り、マイクが表示される。音声入力や操作を数秒間しないままでいると会話は自動的に終了する。

Copilot VoiceはCopilotが提供されているすべてのWindows 11 PCで利用可能。オプトインとして提供され、利用するには機能を有効化する必要がある。

Copilot Vision

Copilot VisionはAIとユーザーが画面やアプリを共有し、AIが内容を解析して支援する機能。WordやExcelなどは表示範囲を超えて文書全体を把握し、改善提案や操作ガイドを提示することができる。さらに「ハイライト機能」を使えば、アプリ内の操作を視覚的に案内することもできる。

近日中にテキスト入力およびテキスト出力による操作にも対応予定。図書館など音声のやりとりが制限される環境においても利用できるようになる。Copilot VisionはCopilotが提供されているすべてのWindows PCで利用できる。

Copilot Actions

Copilot Actionsは5月29日に発表されたWeb対応のパーソナルアシスタント機能。Copilotがユーザーの指示に基づいて、オンライン予約やチケットの購入などを代行することができる。

今回は新たにWindows上のローカルファイル操作にも対応することが発表された。写真整理やPDFファイルの情報抽出など面倒な作業を代行することができ、ユーザーは進行状況を確認しつつ介入が可能。近日中に実験機能としてWindows Insider向けに提供され、実環境からのフィードバックを受けて最適化が行われる。

Copilotコネクタ

Copilotコネクタ(Connectors)はOneDriveやOutlook、GoogleドライブやGmailなどオンラインサービスをWindows上のCopilotに接続する機能。クラウドに保存された予定や連絡先、文書を自然言語で検索可能にする。

エクスプローラーのAIアクションが拡大

Microsoftはエクスプローラーに対してもAI機能の統合を推進している。その1つが「AIアクション」で、コンテキストメニューからAI機能を呼び出すことができる。

AIアクションそれ自体に能力はない。AI機能へのショートカットを提供するだけで、サードパーティーアプリからも利用可能だ。

今回MicrosoftはAIアクションに対応した2つのサードパーティーアプリを宣伝している。1つは中国の汎用AIエージェント「Manus」で、ローカルフォルダー内のドキュメントや画像をアップロードして自動でWebサイトを構築する機能を提供する。もう一方も中国発となる動画編集アプリ「フィモーラ(Filmora)」で、エクスプローラーから動画編集を開始できる。

AIセキュリティは最優先

MicrosoftはこれらAI機能を「セキュアフューチャーイニシアチブ(SFI: Secure Future Initiative)」の下で提供する。Windows 11は他のWindowsよりも安全なオペレーティングシステムとして設計されており、デフォルトで多層防御が有効になっている。新しいAIエクスペリエンスもこの方針を堅持し、Windowsの保護を損なうことなく提供するという。

推奨PCは「Copilot+ PC」

同社はPCの購入を検討しているユーザーに「Copilot+ PC」を推奨している。すべてのWindows 11 PCに「AI PC」機能を提供するとしているが、「Recall」や「Click to Do」など一部のAI機能はニューラルプロセッシングユニット(NPU: Neural Processing Unit)を搭載した「Copilot+ PC」が必要になる。

しかしながら、本稿執筆時点までに販売されたCopilot+ PCはノートパソコンのみで、デスクトップPCは販売されていない。この問題については40TOPS以上の性能を持つデスクトップ向けCPUの登場により解決すると考えられるが、まだ発売予定は確認できていない。