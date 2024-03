Courseraは3月14日、オンライン学習プラットフォーム「Coursera」について、日本の学習者や教育機関の需要に対応して、4400の講座を日本語に翻訳して提供を開始することを発表した。日本語字幕による学習講座の大規模目録の立ち上げと、一人一人に最適化しインタラクティブな学習を提供するためにAIを活用するという。

オンライン学習プラットフォーム「Coursera」

Courseraは2012年にスタンフォード大学のコンピュータサイエンス教授であるアンドリュー・ン氏とダフニー・コラー氏によって立ち上げられた。2023年12月31日時点で1億4200万人以上の登録学習者を抱えるという。

300以上の大学や業界パートナーと提携しており、コース、専門分野、プロフェッショナル証明書、ガイド付きプロジェクト、学士および修士号を含むさまざまなカタログのコンテンツと資格を提供している。

AIを活用し翻訳して日本に提供

今回、AIを活用した日本語字幕機能を搭載したことで、これまで英語でのみ提供されていた、DeepLearning.AIの「誰もが使える生成AI(Generative AI for Everyone)」、ミシガン大学の「みんなのプログラミング(Programming for Everybody)」、IBMの「データサイエンスとは何か(What is Data Science?)」などの講座を日本語で受講可能になった。

また、その一方で東京大学が提供する「ビッグバンからダークエネルギーまで(From the Big Bang to Dark Energy)」「ゲーム理論へようこそ(Welcome to Game Theory)」「インタラクティブ・コンピュータグラフィックス(Interactive Computer Graphics)」「日本の大学で学ぶ(Studying at Japanese Universities)」などの講座は21言語に翻訳されて世界に展開される。