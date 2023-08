米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は8月30日(米国時間)、「Mozilla Releases Security Updates for Firefox and Firefox ESR|CISA」において、Mozilla Firefoxに複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性がある。

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

Security Vulnerabilities fixed in Firefox 117 — Mozilla

脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

Mozilla Firefox version Firefox 117よりも前のバージョン

Mozilla Firefox version Firefox ESR 115.2よりも前のバージョン

Mozilla Firefox version Firefox ESR 102.15よりも前のバージョン

脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

Mozilla Firefox version Firefox 117

Mozilla Firefox version Firefox ESR 115.2

Mozilla Firefox version Firefox ESR 102.15

修正対象となった脆弱性で特に深刻度が高いものは次のとおり。

【Mozilla Firefox 117】

CVE-2023-4573: IPC CanvasTranslator におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4574: IPC ColorPickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4575: IPC FilePickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4576: RecordedSourceSurfaceCreation における整数オーバーフロー (深刻度:重要)

CVE-2023-4577: JIT UpdateRegExpStatics におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4584: Firefox 117、Firefox ESR 102.15、Firefox ESR 115.2、Thunderbird 102.15、Thunderbird 115.2 におけるメモリ安全性のバグ修正 (深刻度:重要)

CVE-2023-4585: Firefox 117、Firefox ESR 115.2、Thunderbird 115.2 におけるメモリ安全性のバグ修正 (深刻度: 重要)

【Mozilla Firefox ESR 115.2】

CVE-2023-4573: IPC CanvasTranslator におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4574: IPC ColorPickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4575: IPC FilePickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4576: RecordedSourceSurfaceCreation における整数オーバーフロー (深刻度:重要)

CVE-2023-4577: JIT UpdateRegExpStatics におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

【Mozilla Firefox ESR 102.15】

CVE-2023-4573: IPC CanvasTranslator におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4574: IPC ColorPickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4575: IPC FilePickerShownCallback におけるメモリ破壊 (深刻度: 重要)

CVE-2023-4576: RecordedSourceSurfaceCreation における整数オーバーフロー (深刻度:重要)

Firefoxに深刻度が重要の脆弱性が存在しており注意が必要。CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。

Firefoxはメニューから「Firefox について」を選択することでバージョンを確認することができる。アップデート可能なバージョンが存在する場合はその旨が表示されるので、指示に従ってFirefoxを再起動することでバージョンアップが適用される。