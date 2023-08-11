米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は8月8日(米国時間)、「Microsoft Releases August 2023 Security Updates｜CISA」において、Windowsなど複数のMicrosoft製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、遠隔から攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性があるとされている。
脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。
- 2023 年 8 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
- Security Update Guide - Microsoft
脆弱性が存在するとされるプロダクトは次のとおり。
- .NET Core
- .NET Framework
- ASP.NET
- Azure Arc
- Azure DevOps
- Azure HDInsights
- Dynamics Business Central Control
- Memory Integrity System Readiness Scan Tool
- Microsoft Dynamics
- Microsoft Edge (Chromium ベース)
- Microsoft Exchange Server
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office Outlook
- Microsoft Office SharePoint
- Microsoft Office Visio
- Microsoft Office
- Microsoft Teams
- Microsoft Windows Codecs Library
- Reliability Analysis Metrics Calculation Engine
- SQL Server
- SQL 用 Microsoft WDAC OLE DB プロバイダー
- Visual Studio
- Windows Bluetooth A2DP ドライバー
- Windows Cloud Files Mini Filter Driver
- Windows Cryptographic サービス
- Windows Defender
- Windows Fax とスキャン サービス
- Windows HTML プラットフォーム
- Windows LDAP - ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル
- Windows Projected File System
- Windows カーネル
- Windows グループ ポリシー
- Windows システム評価ツール
- Windows スマート カード
- Windows メッセージ キュー
- Windows モバイル デバイス管理
- Windows ワイヤレス ワイド エリア ネットワーク サービス
- Windows 共通ログ ファイル システム ドライバー
- WindowsReliability Analysis Metrics Calculation Engine
- タブレット用の Windows ユーザー インタフェース
- ロール: Windows Hyper-V
セキュリティアップデートの対象となる製品は多岐にわたる上、脆弱性のいくつかは深刻度が緊急（Critical）に分類されており注意が必要。CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。
特に、Microsoft .NET CoreおよびVisual Studioに存在するとされるサービス運用妨害(DoS: Denial of Service)の脆弱性(CVE-2023-38180)に注意が必要。この脆弱性はすでに悪用が確認されており、今後被害が拡大する可能性が指摘されている。CISAはこの脆弱性をカタログに追加して警告しているほか、情報処理推進機構(IPA: Information-technology Promotion Agency, Japan)も悪用が確認済みとして注意を促している(参考「Microsoft 製品の脆弱性対策について(2023年8月) | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」)。
MicrosoftはすでにWindows Updateなどを通じて修正プログラムの配信を行っている。該当する製品を使用している場合は、内容を確認するとともに迅速にアップデートを適用することが望まれる。