米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は8月8日(米国時間)、「Microsoft Releases August 2023 Security Updates｜CISA」において、Windowsなど複数のMicrosoft製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、遠隔から攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性があるとされている。

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

Security Update Guide - Microsoft

脆弱性が存在するとされるプロダクトは次のとおり。

.NET Core

.NET Framework

ASP.NET

Azure Arc

Azure DevOps

Azure HDInsights

Dynamics Business Central Control

Memory Integrity System Readiness Scan Tool

Microsoft Dynamics

Microsoft Edge (Chromium ベース)

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office Visio

Microsoft Office

Microsoft Teams

Microsoft Windows Codecs Library

Reliability Analysis Metrics Calculation Engine

SQL Server

SQL 用 Microsoft WDAC OLE DB プロバイダー

Visual Studio

Windows Bluetooth A2DP ドライバー

Windows Cloud Files Mini Filter Driver

Windows Cryptographic サービス

Windows Defender

Windows Fax とスキャン サービス

Windows HTML プラットフォーム

Windows LDAP - ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル

Windows Projected File System

Windows カーネル

Windows グループ ポリシー

Windows システム評価ツール

Windows スマート カード

Windows メッセージ キュー

Windows モバイル デバイス管理

Windows ワイヤレス ワイド エリア ネットワーク サービス

Windows 共通ログ ファイル システム ドライバー

WindowsReliability Analysis Metrics Calculation Engine

タブレット用の Windows ユーザー インタフェース

ロール: Windows Hyper-V

セキュリティアップデートの対象となる製品は多岐にわたる上、脆弱性のいくつかは深刻度が緊急（Critical）に分類されており注意が必要。CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。

特に、Microsoft .NET CoreおよびVisual Studioに存在するとされるサービス運用妨害(DoS: Denial of Service)の脆弱性(CVE-2023-38180)に注意が必要。この脆弱性はすでに悪用が確認されており、今後被害が拡大する可能性が指摘されている。CISAはこの脆弱性をカタログに追加して警告しているほか、情報処理推進機構(IPA: Information-technology Promotion Agency, Japan)も悪用が確認済みとして注意を促している(参考「Microsoft 製品の脆弱性対策について(2023年8月) | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」)。

MicrosoftはすでにWindows Updateなどを通じて修正プログラムの配信を行っている。該当する製品を使用している場合は、内容を確認するとともに迅速にアップデートを適用することが望まれる。