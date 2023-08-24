デル・テクノロジーズは8月24日、新しい保守サービスとして、「ProSupport Infrastructure Suite」の提供開始を発表した。
同サービスは、「ProSupport Enterprise Suite」をリブランドして、機能を強化するとともにサポート体系をシンプルにしたもの。「Basic Support」「ProSupport（翌営業日オンサイト対応 もしくは 4時間以内のオンサイト対応）」「ProSupport Plus（4時間以内のオンサイト対応）」の3つの保守サービスレベルで提供する。
これまで、「ProSupport Enterprise Suite」で提供していたProSupport（ミッションクリティカル4時間以内のオンサイト対応）、ProSupport Plus（翌営業日オンサイト対応）は提供されない。
新たに提供される機能の一つが「CloudIQ Cybersecurity Assessment」だ（「ProSupport」「ProSupport Plus」で提供）。クラウドベースの監視・分析ツール「CloudIQ」を通じて、「Cybersecurity Assessment」が利用できるようになる。同機能は、セキュリティ構成を評価し、リスクと推奨事項をユーザーに適宜通知する。
また、「ミッションクリティカルサポート」では、オンサイト診断、緊急ディスパッチ、6時間以内の修理サービス、災害時優先対応を行う。