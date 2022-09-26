KDDIは9月26日、法人向けクラウドサービス「Microsoft Azure with KDDI」のオプションとして、クラウドマネージドサービス「Rackspace Fanatical Support for Microsoft Azure」の提供を開始することを発表した。

「Rackspace Fanatical Support for Microsoft Azure」は、3つの区分に分けて機能を提供

このオプションは、KDDI、Rackspace Technology、アイレットの3社で、Microsoft Azureの設計構築から保守運用まで一元的にサポートし、顧客の運用負荷を軽減するもの。

シンプルなアカウント管理ポータルを用いて、Q&Aやクラウドのガイダンスを確認できる「Platform Essentials（基本サポート）」、顧客に代わり最適なパフォーマンスと信頼性を実現するクラウドを設計・構築する「Architect & Deploy（設計・構築）」、クラウド・OSの管理や、監視・インシデント対応を24時間365日対応する「Manage & Operate （運用・管理）」という3つの機能からニーズに合わせ、必要な機能を組み合わせて利用できる。

提供料金は、「Microsoft Azure with KDDI」の利用料に応じて、各区分の利用料を月額料金で提供する。