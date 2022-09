Microsoftは9月20日(米国時間)、「How to get the Windows 11 2022 Update|Windows Experience Blog」において、Windows 11初のメジャーアップグレードバージョンとなる「Windows 11 2022 Update」へのアップデートする方法を伝えた。

How to get the Windows 11 2022 Update|Windows Experience Blog

Microsoftは時期メジャーアップデートバージョンとして、当初は「Windows 11, version 22H2」という名称を使ってきた。今回正式にWindows 11 2022 Updateとしたことで、今後1年に1回のペースでメジャーアップデートバージョンをリリースすることを明確にする狙いがあるとみられる。なお、Windows Updateやシステムのバージョン名としてはWindows 11, version 22H2という表記もしばらくの間は使われる可能性がある。

Microsoftは、アップデート準備が整った環境に対して、Windows 11 2022 Updateの配信を順次実施すると説明している。準備が整った環境では、次のように、設定アプリの「Windows Update」にWindows 11 2022 Updateへのアップデート準備ができた旨を伝える通知が表示される。指示に従ってアップデートを実施すればWindows 11 2022 Updateへのアップデートが行われる。

Windows 11 2022 Updateへアップデート - Windows Update / Windows 11 引用:Microsoft

Windows 11 2022 Updateへアップデート - Windows Update / Windows 10 引用:Microsoft

なお、Windows 11 2022 Updateへアップデートするには、次の条件を満たしている必要がある。

Windows 11 - 2022年6月のプレビューリリースまたはこれ以降のバージョンがインストールされている

Windows 10 - Windows 10, version 2004以降で2022年4月のプレビューリリースまたはこれ以降のバージョンがインストールされており、Windows 11のシステム要件を満たしている

また、Windows 11 2022 UpdateからWindows 11 Proエディションにおけるインストール要件が変更になるという説明も行われている。Windows 11 Pro初期デバイスセットアップ時にインターネット接続が必要になるほか、パーソナルユースを選択した場合にも、セットアップ時にMicrosoftアカウントが要求されると説明されている。