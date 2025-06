Windows Latestは6月16日(現地時間)、「Windows 11 KB5063060 issues, install fails on Windows 11 24H2 for some users」において、Windows 11 バージョン24H2向けの更新プログラム「KB5063060」に関する問題を報告した。

一部のユーザーはこの更新プログラムのインストール中にエラーが発生し、また別のユーザーはインストール後にゲームのプレイ中に問題が発生するなどしているという。

互換性問題を修正した代替パッチ「KB5063060」緊急配信

Microsoftは6月10日に月例の累積更新プログラムとして「KB5060842」をリリースした。しかしKB5060842には、一部のオンラインゲームで使用されている不正防止ツール「Easy Anti-Cheat」との間に互換性問題があり、影響を受けるユーザー向けの展開を一時停止していた。

その後、Microsoftは6月11日にこの互換性問題を修正した代替パッチ「KB5063060」の緊急配信を開始した(関連記事: Windows11 24H2向け互換性問題に対応した緊急アップデート公開 | TECH+(テックプラス))。

KB5063060でも問題発生

ところが、このKB5063060でも問題が発しているようだ。Windows Latestによれば、KB5063060を適用しようとした一部のユーザーは、エラーコード「0x800f0922」「0x80070002」「0x80070306」「0x800f0991」「0x80073712」などが原因で、インストールに失敗すると報告しているという。また、ダウンロード完了後にインストールの進行が止まったり、100%表示のまま起動しなくなるといったトラブルの報告もある。

さらに別のユーザーからは、KB5063060のインストール後に、ゲーム中に強制終了が起きたり、PCが操作不能になる深刻な障害が報告された。ゲーム以外でも、タスクバーやエクスプローラーのクラッシュ、外部モニターの変色、Bluetoothデバイスが検出できない、管理者モードに移行できないなど、多彩な問題の報告がある。

アンインストールで対処を

本稿執筆時点では、MicrosoftはKB5063060に関するこれらの問題に対して公式にコメントしておらず、対策は明らかになっていない。もしエラーによってKB5063060がインストールできない場合には、Microsoftが問題を解決するまで適用を見送る必要がある。

また、KB5063060やKB5060842をインストール後に問題が発生した場合には、Windows Updateの「更新の履歴」→「更新プログラムをアンインストールする」から、該当する更新プログラム(KB5063060やKB5060842)を選んでアンインストールできる。