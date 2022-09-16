A10ネットワークスは9月16日、ネットワーク最適化・セキュリティ機能をクラウドサービスで提供する「A10 Cloud Access Controller」を、10月1日より日本市場で展開すると発表した。
今回、A10 Thunder CFWで提供していた機能の中から、クラウドサービス利用やリモートアクセスに求められる機能をSaaS型のクラウドサービスとして提供する。提供形態は、クライアント単位でのサブスクリプションサービスライセンス。
ゼロトラストアーキテクチャを前提に、アプリケーションの認証・許可やテナント制御、フォワードプロキシ・リバースプロキシ、セキュアＷebゲートウェイなどの機能を提供する。
主な機能は以下のとおり。
トラフィック制御
トラフィックを、宛先ドメイン名で振り分ける
リモートアクセス / アプリケーションの認証・許可
リバースプロキシを用いたセキュアなリモートアクセスを追加ライセンス不要で提供。
アクセス / テナント制御
セキュアWebゲートウェイとしてのクラウドサービスやインターネットへのアクセス制御、SSL/TLS可視化に加えて、テナント制御を提供。
セキュリティ機能
URLフィルタリングに加えて、SSL/TLS復号やIPアドレスレピュテーション、アプリケーションの可視化・制御、アンチマルウェア(マルチスキャン)、コンテンツ無害化、データ損失防止などのセキュリティ機能を提供。