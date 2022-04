4月10日:ハッキンググループ「NB65」が流出したContiランサムウェアのソースコードをベースとした独自のマルウェアを開発しロシアの組織を標的としたサイバー攻撃を実施。ハッカー集団「Anonymous」と協力するなどし、全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社(ВГТРК: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания)やロスコスモス(Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос)を含む組織に対してサイバー攻撃を実施(参考「 NB65 group targets Russia with a modified version of Conti's ransomwareSecurity Affairs 」)

4月12日:ロシアに関連する持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループ「Sandworm」が、INDUSTROYER2およびCADDYWIPERワイパーを使ってウクライナのエネルギー施設にサイバー攻撃を実施 (参考「 Russia's Sandworm APT targets energy facilities in Ukraine with wipersSecurity Affairs 」)

4月15日:脅威アクターがZimbra Collaboration Suiteの脆弱性(CVE-2018-6882)を悪用してウクライナ政府機関にサイバー攻撃を実施(参考「Threat actors use Zimbra exploits to target organizations in UkraineSecurity Affairs」)