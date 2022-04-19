。この1週間、把握できているだけでも、7件の攻撃が行われている。

Security Affairsは4月18日(現地時間)、「Apr 10 – Apr 16 Ukraine – Russia the silent cyber conflictSecurity Affairs」において、4月10日から4月16日にかけてロシアのウクライナ侵攻に関連して行われたとみられるサイバーセキュリティインシデントについて伝えた。

  • Apr 10 – Apr 16 Ukraine – Russia the silent cyber conflictSecurity Affairs

    Apr 10 – Apr 16 Ukraine – Russia the silent cyber conflictSecurity Affairs

Security Affairsが紹介したサイバーセキュリティインシデントの主な内容は次のとおり。