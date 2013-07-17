「ThinkCentre」の最新情報・話題まとめ
2017年08月31日(木)
2017年08月24日(木)
2017年08月02日(水)
ブイキューブなど2社、テレビ会議の利用が可能なコミュニケーションブース
業務システム 08/02 10:02
2017年04月25日(火)
レノボ、テレビ会議システム「V-CUBE Box」とWeb会議サービスを販売
モバイル 04/25 16:38
2017年02月28日(火)
レノボ、スムーズな高さ調整が可能なビジネス向きのオールインワンPC
PC本体 02/28 17:27
2016年04月26日(火)
レノボ、小型PC「Tiny」を装着できる液晶一体型ドッキングステーション
PC本体 04/26 20:38
2016年04月18日(月)
レノボ・ジャパン、熊本地震で被害を受けた製品に特別保守サービス適用
PC本体 04/18 15:07
2016年02月10日(水)
2016年02月09日(火)
レノボ、棒状スタンドのアルミ合金製オールインワンPC「ThinkCentre X1」
PC本体 02/09 15:01
2016年01月20日(水)
レノボがThinkPad新モデルを国内投入 - 2016年は14型モバイルの市場を開拓
PC本体 01/20 16:06
2016年01月19日(火)
レノボ、Skylake+DDR4メモリ搭載のビジネスPC「ThinkCentre M700」
PC本体 01/19 21:19
2016年01月04日(月)
Lenovo、厚さ11mmの薄型オールインワンPC「ThinkCentre X1 AIO」
PC本体 01/04 23:41
2015年11月18日(水)
2015年11月17日(火)
レノボ、Skylake搭載ビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre M」シリーズ
PC本体 11/17 14:37
2015年09月04日(金)
2014年07月29日(火)
2013年10月01日(火)
レノボ、25%薄型化した「ThinkCentre E93z」 - アーム型の新スタンド採用
PC本体 10/01 12:44
2013年07月30日(火)
省スペースPC"ThinkCentre M83"に新筐体 - SFFとミニタワーをラインナップ
PC本体 07/30 15:30
2013年07月19日(金)
2013年07月17日(水)
レノボ、手のひらサイズの「Tiny」に新モデル - 米国軍用規格をクリア
PC本体 07/17 20:18
2012年07月10日(火)
レノボ、法人向けThinkCentreの新世代「ThinkCentre 72」シリーズ
PC本体 07/10 16:42
2012年04月09日(月)
レノボ、手のひらサイズのデスクトップ「Tiny」など第3世代Core搭載新モデル
PC本体 04/09 23:04
2011年09月27日(火)
2011年07月05日(火)
2011年06月28日(火)
レノボ、最新オールインワン「ThinkCentre Edge 91z」の量販店モデル
PC本体 06/28 18:36
2011年06月07日(火)
レノボ、"Edge"ブランド初のデスクトップPC「ThinkCentre Edge 91z」
PC本体 06/07 19:58
2011年04月21日(木)
強固なセキュリティの企業向けハイエンドPC - レノボ「ThinkCentre M91p」
PC本体 04/21 19:30
2011年04月12日(火)
レノボ、企業向けデスクトップPC「ThinkCentre M91」の省スペースモデル
PC本体 04/12 16:59
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