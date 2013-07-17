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「ThinkCentre」の最新情報・話題まとめ

レノボのビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre」の最新ニュースを掲載。

2017年08月31日(木)

Top

AMD、ビジネス向けCPU「Ryzen PRO」の出荷を開始 - DELL/HP/Lenovoから搭載PCが発表

自作 / テクノロジ 08/31 22:00

2017年08月24日(木)

Top

レノボ、Windows 10　Enterprise E3/E5主体のセキュリティソリューション

セキュリティ 08/24 10:32

2017年08月02日(水)

Top

ブイキューブなど2社、テレビ会議の利用が可能なコミュニケーションブース

業務システム 08/02 10:02

2017年04月25日(火)

Top

レノボ、テレビ会議システム「V-CUBE Box」とWeb会議サービスを販売

モバイル 04/25 16:38

2017年02月28日(火)

Top

レノボ、スムーズな高さ調整が可能なビジネス向きのオールインワンPC

PC本体 02/28 17:27

2016年04月26日(火)

Top

レノボ、小型PC「Tiny」を装着できる液晶一体型ドッキングステーション

PC本体 04/26 20:38

2016年04月18日(月)

Top

レノボ・ジャパン、熊本地震で被害を受けた製品に特別保守サービス適用

PC本体 04/18 15:07

2016年02月10日(水)

Top

「新たなデジタルワークを実現する究極のビジネスツール」 - レノボ、「ThinkPad X1」ファミリ製品発表会

PC本体 02/10 18:38

2016年02月09日(火)

Top

レノボ、棒状スタンドのアルミ合金製オールインワンPC「ThinkCentre X1」

PC本体 02/09 15:01

2016年01月20日(水)

Top

レノボがThinkPad新モデルを国内投入 - 2016年は14型モバイルの市場を開拓

PC本体 01/20 16:06

2016年01月19日(火)

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レノボ、Skylake+DDR4メモリ搭載のビジネスPC「ThinkCentre M700」

PC本体 01/19 21:19

2016年01月04日(月)

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Lenovo、厚さ11mmの薄型オールインワンPC「ThinkCentre X1 AIO」

PC本体 01/04 23:41

2015年11月18日(水)

Top

「目指したのは史上最強のThinkPad」 - レノボ、ノートPC版「Xeon」搭載のモバイルワークステーション「ThinkPad P」発表会

PC本体 11/18 16:59

2015年11月17日(火)

Top

レノボ、Skylake搭載ビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre M」シリーズ

PC本体 11/17 14:37

2015年09月04日(金)

Top

Lenovo、ビジネス向け23型液晶一体型PC「ThinkCentre M900z All-in-One」

PC本体 09/04 22:28

2014年07月29日(火)

Top

レノボ、AMD製KaveriベースAPU搭載の「ThinkCentre M79 Small/Mini-Tower」

PC本体 07/29 15:40

2013年10月01日(火)

Top

レノボ、25%薄型化した「ThinkCentre E93z」 - アーム型の新スタンド採用

PC本体 10/01 12:44

2013年07月30日(火)

Top

省スペースPC"ThinkCentre M83"に新筐体 - SFFとミニタワーをラインナップ

PC本体 07/30 15:30

2013年07月19日(金)

Top

Thinkブランドが提供する"動く価値"と"動かない価値" - レノボ「ThinkPad」「ThinkCentre」新製品発表会

PC本体 07/19 13:13

2013年07月17日(水)

Top

レノボ、基本スペック強化のタッチ対応一体型"ThinkCentre M93z All-In-One"

PC本体 07/17 23:59

Top

レノボ、Haswell搭載の小型フォームファクタ採用"ThinkCentre M93p SFF Pro"

PC本体 07/17 22:39

Top

レノボ、手のひらサイズの「Tiny」に新モデル - 米国軍用規格をクリア

PC本体 07/17 20:18

2012年07月10日(火)

Top

レノボ、法人向けThinkCentreの新世代「ThinkCentre 72」シリーズ

PC本体 07/10 16:42

2012年04月09日(月)

Top

レノボ、手のひらサイズのデスクトップ「Tiny」など第3世代Core搭載新モデル

PC本体 04/09 23:04

2011年09月27日(火)

Top

レノボ、法人向け一体型PC「ThinkCentre M71z」とタワー型「ThinkCentre M77」

PC本体 09/27 18:35

2011年07月05日(火)

Top

レノボ、Centre新機種「ThinkCentre M71e」と「ThinkCentre Edge 71」

PC本体 07/05 18:23

2011年06月28日(火)

Top

レノボ、最新オールインワン「ThinkCentre Edge 91z」の量販店モデル

PC本体 06/28 18:36

2011年06月07日(火)

Top

レノボ、"Edge"ブランド初のデスクトップPC「ThinkCentre Edge 91z」

PC本体 06/07 19:58

2011年04月21日(木)

Top

強固なセキュリティの企業向けハイエンドPC - レノボ「ThinkCentre M91p」

PC本体 04/21 19:30

2011年04月12日(火)

Top

レノボ、企業向けデスクトップPC「ThinkCentre M91」の省スペースモデル

PC本体 04/12 16:59

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