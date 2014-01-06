「Tegra」の最新情報・話題まとめ
2017年01月06日(金)
2016年10月25日(火)
【先週の注目ニュース】任天堂、Tegra採用新ゲーム機(10月17日～10月23日)
パソコン 10/25 12:41
2016年10月21日(金)
2016年09月05日(月)
2016年01月06日(水)
NVIDIA、次世代プロセッサを搭載した車載向けボード「DRIVE PX2」
自作 / テクノロジ 01/06 23:09
2015年11月19日(木)
NVIDIA、8型ゲーミングタブレット「SHIELDタブレット」をリニューアル
自作 / テクノロジ 11/19 11:54
2015年03月04日(水)
2015年01月07日(水)
2015年01月05日(月)
2014年12月04日(木)
アスク、PC Partner製の「Tegra K1」搭載組み込み向け小型システムを発表
組み込み 12/04 19:53
2014年11月25日(火)
IDT、世界最高スパコンの約2倍の計算密度を有するアーキテクチャを開発
スパコン/HPC 11/25 16:50
2014年08月12日(火)
2014年07月23日(水)
2014年07月17日(木)
さあ、すごい未来を世界に見せよう! - NVIDIA、GTC Japan 2014を開催
スパコン/HPC 07/17 00:00
2014年05月29日(木)
2014年05月16日(金)
Xiaomi、NVIDIA Tegra K1を搭載した7.9型タブレット「Mi Pad」
PC本体 05/16 19:46
2014年04月23日(水)
ASUSから18.4型フルHD IPS液晶のAndroid 4.2タブレット、価格は5万円台
PC本体 04/23 12:48
2014年03月29日(土)
2014年03月28日(金)
2014年03月26日(水)
GTC 2014 - NVIDIA、Tegra K1を用いた組込機器向け開発キットを発表
組み込み 03/26 18:59
2014年02月25日(火)
2014年01月17日(金)
2014年01月06日(月)
CES 2014 - 開幕迫る、世界最大のデジタル展示会 - 新型ThinkPadなど早速公開
PC本体 01/06 22:09
Lenovo、Android搭載の28型4Kディスプレイ「ThinkVision 28」
PC本体 01/06 19:41
NVIDIA、192コア搭載32/64ビットモバイルプロセッサ「Tegra K1」を発表
半導体デバイス 01/06 16:47
2013年12月26日(木)
2013年12月03日(火)
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