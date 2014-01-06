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「Tegra」の最新情報・話題まとめ

NVIDIAの省電力プロセッサ「Tegra」シリーズや搭載製品のニュースを掲載。

2017年01月06日(金)

Top

CES 2017 - NVIDIAがGoogle Assistant対応の新「SHIELD」などAIを活用した新製品を披露

PCゲーミング 01/06 16:53

2016年10月25日(火)

Top

【先週の注目ニュース】任天堂、Tegra採用新ゲーム機(10月17日～10月23日)

パソコン 10/25 12:41

2016年10月21日(金)

Top

任天堂の次世代ゲーム機「Nintendo Switch」にNVIDIA Tegraが採用

自作 / テクノロジ 10/21 00:35

2016年09月05日(月)

Top

Hot Chips 28 - NVIDIAのPascal GPUの実装とNVLink(前編)

スパコン/HPC 09/05 07:00

2016年01月06日(水)

Top

NVIDIA、次世代プロセッサを搭載した車載向けボード「DRIVE PX2」

自作 / テクノロジ 01/06 23:09

2015年11月19日(木)

Top

NVIDIA、8型ゲーミングタブレット「SHIELDタブレット」をリニューアル

自作 / テクノロジ 11/19 11:54

2015年03月04日(水)

Top

米NVIDIA、Tegra X1を搭載した4K動画対応のAndroid TVデバイス「SHIELD」

周辺機器 03/04 16:31

2015年01月07日(水)

Top

CES 2015 - NVIDIA「Tegra X1」の正体、規格外の高性能は次世代運転支援への布石

自作 / テクノロジ 01/07 13:28

2015年01月05日(月)

Top

NVIDIA、グラフィックスにMaxwellを統合したモバイル向けSoC「Tegra X1」

自作 / テクノロジ 01/05 19:09

Top

CES 2015 - NVIDIAが次期モバイルSoC「Tegra X1」発表、256コアMaxwell統合の超強力SoC

自作 / テクノロジ 01/05 18:12

2014年12月04日(木)

Top

アスク、PC Partner製の「Tegra K1」搭載組み込み向け小型システムを発表

組み込み 12/04 19:53

2014年11月25日(火)

Top

IDT、世界最高スパコンの約2倍の計算密度を有するアーキテクチャを開発

スパコン/HPC 11/25 16:50

2014年08月12日(火)

Top

米NVIDIA、64bit版「Tegra K1」"Denver"の概要を公開 - 年内にも製品登場へ

自作 / テクノロジ 08/12 20:38

2014年07月23日(水)

Top

NVIDIA、Tegra K1搭載の8型タブレット「SHIELD tablet」 - 価格は299ドル～

PC本体 07/23 15:40

2014年07月17日(木)

Top

さあ、すごい未来を世界に見せよう! - NVIDIA、GTC Japan 2014を開催

スパコン/HPC 07/17 00:00

2014年05月29日(木)

Top

NVIDIA、Tegra K1搭載の組み込み開発キット「Jetson TK1」を国内発売

自作 / テクノロジ 05/29 14:47

2014年05月16日(金)

Top

Xiaomi、NVIDIA Tegra K1を搭載した7.9型タブレット「Mi Pad」

PC本体 05/16 19:46

2014年04月23日(水)

Top

ASUSから18.4型フルHD IPS液晶のAndroid 4.2タブレット、価格は5万円台

PC本体 04/23 12:48

2014年03月29日(土)

Top

GTC 2014 - NVIDIA「Jetson TK1」開発キットはスーパーコンピュータ版Raspberry Piか

自作 / テクノロジ 03/29 11:51

2014年03月28日(金)

Top

GTC 2014 - NVIDIAの次世代GPU「Pascal」、SoC「Tegra」の未来も見えたCEO基調講演

自作 / テクノロジ 03/28 13:41

2014年03月26日(水)

Top

GTC 2014 - NVIDIA、Tegra K1を用いた組込機器向け開発キットを発表

組み込み 03/26 18:59

2014年02月25日(火)

Top

NVIDIA、7型タブレット「Tegra Note 7」にLTE版を追加 - KitKatへの更新も

PC本体 02/25 17:43

2014年01月17日(金)

Top

CES 2014 - "違い"を訴求できるようになったNVIDIAのモバイルプロセッサ「Tegra K1」

自作 / テクノロジ 01/17 20:37

2014年01月06日(月)

Top

CES 2014 - NVIDIAがKeplerベースの「Tegra K1」発表 - Denver搭載の64bit版も

自作 / テクノロジ 01/06 22:22

Top

CES 2014 - 開幕迫る、世界最大のデジタル展示会 - 新型ThinkPadなど早速公開

PC本体 01/06 22:09

Top

Lenovo、Android搭載の28型4Kディスプレイ「ThinkVision 28」

PC本体 01/06 19:41

Top

NVIDIA、192コア搭載32/64ビットモバイルプロセッサ「Tegra K1」を発表

半導体デバイス 01/06 16:47

Top

米NVIDIA、GPUにKeplerアーキテクチャを統合した次世代SoC"Tegra K1"を発表

自作 / テクノロジ 01/06 15:34

2013年12月26日(木)

Top

NVIDIA、7型タブレット「Tegra NOTE 7」のソフト更新 - OSがAndroid 4.3に

PC本体 12/26 23:54

2013年12月03日(火)

Top

国内タブレット市場に"新たな大物"が登場 - NVIDIAが「Tegra Note 7」を日本でお披露目

PC本体 12/03 16:53

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