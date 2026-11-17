キオクシア傘下のSSSTCは17日、AI PCや産業機器向けのPCI Express 4.0 x4対応SSD「PQ2」シリーズを発表した。同社初の産業用QLC SSDで、最大読み取り速度は7,000MB/s。容量は512GB、1TB、2TBの3種類を用意する。

キオクシア傘下のSSSTC、最大7,000MB/sの産業用M.2 SSD「PQ2」発表。第8世代BiCS FLASH採用

PQ2シリーズは、ローカルAIモデルの読み込みなど、データの読み取りが中心となる用途を想定したSSD。POS端末やシンクライアント、ネットワーク機器、組み込みシステムの起動用ストレージなどにも対応する。フォームファクタはM.2 2280とM.2 2230の2種類を用意する。

NANDフラッシュにはキオクシア製の第8世代BiCS FLASH QLCを採用。メモリセルと周辺回路を別々のウェハー上に形成して貼り合わせるCBA技術により、記録密度や性能、電力効率を高めた。ホスト側のメモリを利用するHMB技術を採用したDRAMレス構成。

転送速度はシーケンシャル読み取りが最大7,000MB/s、書き込みが最大6,200MB/s。ランダム読み書きはともに最大100万IOPSで、NVMe 2.0dに対応する。

産業用途向けの耐振動・耐衝撃性能を備え、動作温度範囲は0～85℃、平均故障間隔(MTBF)は300万時間。セキュリティ機能としてAES 256bitハードウェア暗号化を搭載し、TCG OpalおよびTCG Pyriteにもオプションで対応する。