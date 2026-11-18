Manliのグラフィックスカードが日本上陸

アユートがManliの正規代理店となったことを発表、同社グラフィックスカードの取り扱いを開始した。Manliは1996年に、香港で設立されたPCパーツメーカー。アユートによれば、「Gallardo」「Stellar」「Polar Fox」の各シリーズを取り扱う予定で、パソコン工房ではそのほか「Nebula」シリーズの発売も確認されている。

Manliのグラフィックスカード製品シリーズ

ハイエンド向けのGallardoシリーズからは、GeForce RTX 5080グラフィックスカードの「Gallardo GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7」が登場している。ユニークなのは、レーシングカーをイメージしたという背面の「ドラッグ・リダクション・システム」。GPU温度に応じ、カバーが自動で開閉するという。パソコン工房での価格は357,980円。

「Gallardo GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7」。ベイパーチャンバーも採用

排気口は別に開けっ放しで良い気もするのだが、デザインはカッコイイ

Polar Foxは、デザインに注目したいシリーズだ。狐っぽい耳や尻尾が付いたオリジナルキャラクターが製品パッケージとバックプレートに描かれており、ホワイト系のピラーレスケースなどで、製品の外観も楽しめるだろう。GeForce RTX 5060グラフィックスカード「Polar Fox GeForce RTX 5060 OC 8GB GDDR7」の同ショップでの価格は89,980円。

「Polar Fox GeForce RTX 5060 OC 8GB GDDR7」。ホワイトが基調の製品だ

バックプレートにも大きくイラストが描かれている。日本でも人気が出そうだ

Nebulaシリーズは、コスパ重視のモデルだ。今回、4モデルが発売されており、同ショップでの価格は、「Nebula GeForce RTX 5080 16GB GDDR7」が330,080円、「Nebula GeForce RTX 5070 12GB GDDR7」が178,981円、「Nebula V2 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7」が176,080円、「Nebula V2 GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」が82,980円。

「Nebula GeForce RTX 5080 16GB GDDR7」は、9cmのトリプルファンを搭載する

「Nebula GeForce RTX 5070 12GB GDDR7」は、トリプルファンで2.5スロット厚

「Nebula V2 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7」は、デュアルファンで2スロット厚

「Nebula V2 GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」。カード長は221mmとコンパクトだ

日本発キャラクターがグローバルデビュー

Palitの「GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC」は、同社の公式キャラクター「RiTONA」(リトナ)をデザインした特別仕様のGeForce RTX 5060 Tiグラフィックスカード。バックプレートにイラストが描かれているほか、側面にはARGBライティングも備えた。カードは長さ23.4cm/2スロット厚とコンパクトで使いやすい。ドスパラでの価格は95,800円。

Palitの「GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC」。人気のホワイトモデルだ

バックプレートにもRiTONAのイラスト。以前に比べると大人っぽい印象になった

RiTONAは、2022年に日本で初登場したオリジナルキャラクターだ。今回、グローバル展開することになり、デザインを一新。象徴的なミントグリーンの髪と、Palitのブランドカラーであるイエローを継承しつつ、より落ち着きのあるスタイルになった。衣装のクリスタルデザインは、同社のGameRockシリーズをイメージしたという。

オールブラックのRadeon RX 9060 XT

Crowxisの「CXA-RX9060XT-8G/DF/BK」は、デュアルファンクーラーを搭載するRadeon RX 9060 XTグラフィックスカード。ファンは高効率のリング状ブレードを採用しており、日本製デュアルボールベアリングが使われている。ファンやI/Oブラケットなどのカラーをブラックで統一しているのも特徴的だ。パソコン工房での価格は87,800円。

曲面強化ガラスで安価なmicroATXケース

DeepCoolの「CG330U 3F」は、曲面強化ガラスパネルを採用したピラーレスタイプのmicroATXケース。電源やストレージを背面に隠せるデュアルチャンバー構造になっており、背面コネクタ仕様のマザーボードと組み合わせれば、スッキリした外観のシステムを構築できる。ARGBファン×3個を標準搭載しながら、ツクモでの価格は13,979円と安い。

冷却の工夫が楽しめるファンマウント

親和産業の「MNM-MGFM-4XF」は、取り付け穴がない場所にもケースファンを設置できるというマグネットファンマウント。ボトム側にファンを追加するなど、既存ケースでの冷却で様々な工夫が可能だろう。ファンは25mm厚であれば、サイズは8～14cmまで対応する。 磁石で固定するため、ケースにはスチール面が必要だ。価格は1,200円～1,300円前後。