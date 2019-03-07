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「MWC19」のニュースまとめ

MWC（旧称：Mobile World Congress）は、世界最大級のモバイル製品・サービスの展示イベント。2019年からブランド名が正式に「MWC」となり、2019年は「MWC19バルセロナ」「MWC19上海」「MWC19ロサンゼルス」が開催される。イベントでは、ソニー、Huawei、Samsung、LG、Lenovo (Motorola) などが発表するスマートフォンやモバイルパソコンの新製品、そして最新技術に注目だ。現地から、国内から、最新情報をお届け。

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