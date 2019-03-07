MWC（旧称：Mobile World Congress）は、世界最大級のモバイル製品・サービスの展示イベント。2019年からブランド名が正式に「MWC」となり、2019年は「MWC19バルセロナ」「MWC19上海」「MWC19ロサンゼルス」が開催される。イベントでは、ソニー、Huawei、Samsung、LG、Lenovo (Motorola) などが発表するスマートフォンやモバイルパソコンの新製品、そして最新技術に注目だ。現地から、国内から、最新情報をお届け。
スマホの望遠撮影はここまできた！ OPPO「Find X9 Ultra」カメラ実写レビュー
シャープ、タフネス性能を高めたベーシックスマホ「AQUOS wish6」 防犯性能も充実
レノボ、FeliCa対応11型Androidタブレット「Lenovo ThinkTab X11 Gen 1」
世界は面白いスマホであふれている！ MWCで出会った“超個性派スマホ”
望遠レンズが当たり前に？ OPPO Find X9 Ultraに見るカメラスマホの新たな進化
グーグル(Google)のAndroid OSを搭載するAndroidスマートフォン・タブレットの最新情報をお届け。端末・OSの最新ニュースだけでなく、製品レビューや使い方(ハウツー)も。