Xperia 1を横持ちしたところ

ソニーモバイルは、MWC19 Barcelona開催に合わせて、最新フラッグシップスマートフォン「Xperia 1」を発表しました。本稿では、Xperia 1の外観や、搭載される機能の詳細を紹介します。

縦に長いが思ったよりも持ちやすい

ではまず、Xperia 1の外観をチェックしていきましょう。

Xperia 1の最大の特徴となるのが、アスペクト比21:9、1,644×3,840ドット表示に対応する6.5型有機ELディスプレイを搭載している点です。

Xperia 1正面。写真ではわかりづらいですが上部のベゼルがかなり狭められて、左右と下部もほぼベゼルレスに近付いています

また、近年のスマホの多くで採用されている、フロントカメラやスピーカーを囲むノッチや穴は存在しません。そのぶん、上部にはやや広めのベゼルが存在していますが、これまでのXperiaシリーズに比べると圧倒的に狭められていますし、左右と下部のベゼル幅は他のベゼルレススマホ同等の狭さなので、ベゼルの存在は従来ほど気にならないです。

サイズは、72×167×8.2mmと、かなりの縦型ディスプレイを採用していることもあって、これまでのスマホにはない縦長ボディとなっています。実際に、Xperia XZ2、XZ3、XZ2 Premiumと並べて比較してみると、飛び抜けて高さがあります。

左から、Xperia XZ2、Xperia XZ3、Xperia XZ2 Premium、Xperia 1。Xperia 1は飛び抜けて高いことがわかりますが、幅はスリムでかなりの縦長ボディとなっています

ただ、幅が72mmに抑えられているためか、手にするとそれほどかさばる印象はありません。XZ3よりも約1mm細くなっていますが、手にした印象はXZ3と変わらないと感じました。ただ、上着の胸ポケットやズボンのポケットに入れると、結構かさばる印象です。

対して重量は180gと、XZ3より13g、XZ2 Premiumとの比較では51gも軽くなっています。競合フラッグシップスマホとほぼ同等レベルの重量で、重いという印象はかなり軽減されました。 デザインは、側面こそ曲線を取り入れていますが、ディスプレイ面や背面は平坦で、1枚の板といった印象です。シンプルですが、これこそXperiaらしいデザインとも言えるでしょう。

ボタン類は右側面に集約されています。上からボリュームボタン、指紋認証センサー、電源ボタン、カメラのシャッターボタンが並びます。少々残念なのは、指紋認証センサーと電源ボタンが独立して用意されている点です。できればZシリーズで採用されていた、電源ボタン一体型指紋認証センサーにしてもらいたかったように思います。この他、下部側面にUSB Type-C、上部側面にSMIカードトレイを配置しています。

Xperia XZ3のディスプレイとの比較。Xperia 1は側面はカーブしていませんし、上下のベゼル幅も大幅に狭められました

Xperia 1の上にXperia XZ3を重ねてみました。高さがかなりスリムになって、フラットなボディになっていることがよくわかります

下部側面。USB Type-Cとスピーカーが見えます

左側面

上部側面にはSIMカード装着用のトレイがあります

SIMトレイはNano SIM×2で、一方はmicroSDカードとの排他となっています

右側面

右側面には、上からボリュームボタン、指紋認証センサー、電源ボタンがあります

カメラ用のシャッターボタンもしっかりと用意しています

Xperia 1を手にすると、幅がそれほど広くないためかさばる印象はありません。またなかなか軽く感じます。ただしポケットに入れるとかさばる印象です

プロ向けマスターモニターのエッセンスを注入

Xperia 1の4K有機ELディスプレイは、「最高峰かつ最先端のシネマコンテンツを楽しむ」ことを最大の目的としています。そのために、様々なチューニングが施されています。

Xperia 1にはアスペクト比21:9の4K有機ELディスプレイを搭載しています

まず1つが、超解像技術の「X1 for mobile」です。従来の超解像処理と比べ、たとえば1枚の画面の中でも空だけや森だけなど、画面をより細かな領域に分割して、そこに超解像処理を施すことによって、よりコントラストに優れる超解像処理が行えるようになっているとのことです。

品質を高めた超解像技術「X1 for mobile」で、HDコンテンツをより高画質に

また、従来まで「X-Reality for mobile」、「トリルミナスディスプレイ for mobile」、「ダイナミックコントラストエンハンサー」と3つに分かれていた映像技術をX1 for mobileで一元的に扱い、常に最良の状態を維持するようになっているそうです。

より滑らかで正確な色表現が可能に

そして、もう1つがプロ向けマスターモニターのエッセンスを注入した「クリエイターモード」です。

映像製作現場で使われているマスターモニターの技術を投入した画像処理アルゴリズムと有機ELディスプレイとの組み合わせによって、ITU-R BT.2020の色域に対応するとともに、10bitカラー相当(有機ELディスプレイ自体は8bitカラーの対応だそうですが、2bit分のスムージング処理を行うことで10bitカラー相当の表示を実現しているそうです)の滑らかな階調表現の実現や、D65というホワイトポイントを採用することで、プロ向けモニター同等の表示モードとなっています。

これこそ、シネマ画質を実現する最大の特徴で、従来まではITU-R BT.2020のコンテンツをITU-R BT.709(フルHDの色域)相当で表示していたそうですが、Xperia 1ではITU-R BT.2020のコンテンツをITU-R BT.2020のまま表示(正確には、ITU-R BT.2020の色域はXperia 1の有機ELディスプレイの色表現を上回っているそうですが、人間の目では認識できない部分も含んでいるため問題なく再現できていると認識しているそうです)できるとのことです。

また、Netflixとの協業で、Netflixに入る(注:おそらくNetflixアプリを起動した場合と思われます)と、自動的にクリエイターモードに切り替わるそうです。

そして、映像コンテンツを楽しむ場合に欠かせないサウンド機能については、Dolby Atmosへの対応に加えて、ソニー・ピクチャーズエンターテインメントとの協業によって、3D音響感や会話位置の安定感などを高めているとのことです。