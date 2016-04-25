「ホームシアター」の最新情報・話題まとめ
2018年12月11日(火)
パナソニック、スクエニと共同開発したFF向けシアターバー
サウンド / オーディオ 12/11 18:10
2018年10月25日(木)
2018年05月17日(木)
ラトック、HDMIケーブルをワイヤレス化できるユニット
テレビ / レコーダー 05/17 18:04
2018年04月25日(水)
ドンキ、縦置きと横置きの2通りで使える薄型テレビ用スピーカー
サウンド / オーディオ 04/25 15:35
2018年03月16日(金)
JBL、人物の声をクリアに再生する3.1chホームシアターシステム
サウンド / オーディオ 03/16 19:31
2018年01月15日(月)
ソニー、テレビサウンドをリッチにする2万円台のサウンドバー
サウンド / オーディオ 01/15 13:03
2018年01月11日(木)
2018年01月10日(水)
2017年06月29日(木)
2017年05月09日(火)
2017年05月02日(火)
LGの第2世代有機ELテレビ、画質は日本向けにチューニング - 薄さも壁ピタ
テレビ / レコーダー 05/02 22:44
2017年04月14日(金)
オンキヨー、DTS:X・Dolby Atmos対応で9万円のAVレシーバー
サウンド / オーディオ 04/14 09:43
2017年04月07日(金)
2017年03月31日(金)
パナソニック、約3.2万円のワイヤレスサブウーファー付きシアターバー
サウンド / オーディオ 03/31 15:55
2017年03月21日(火)
2017年02月24日(金)
JBL、4Kパススルー対応の2.1chシステム「CINEMA SB450」
サウンド / オーディオ 02/24 15:32
2017年01月27日(金)
2017年01月25日(水)
ソニー、ソファ下にサブウーファーを置ける小型サウンドバー
サウンド / オーディオ 01/25 13:00
2017年01月06日(金)
2016年08月08日(月)
パイオニア、11chアンプの最上位AVレシーバー - ストリーミング曲も高音質
サウンド / オーディオ 08/08 14:39
2016年07月22日(金)
2016年06月30日(木)
パイオニア、天井の反射音を補正するAVレシーバー - Atmos・DTS:X対応
サウンド / オーディオ 06/30 19:10
2016年04月25日(月)
ソニー、4K HDR対応の7.1ch AVアンプ「STR-DH770」
サウンド / オーディオ 04/25 14:08
ソニー、フロントスピーカーのみでサラウンド再生するハイレゾAVアンプ
サウンド / オーディオ 04/25 13:00
2016年04月22日(金)
パナソニック、高さ66mmでテレビの前に置けるシアターバー
サウンド / オーディオ 04/22 14:34
2016年04月07日(木)
ソニー、ハイレゾと4K HDR対応の薄型サウンドバー「HT-NT5」
サウンド / オーディオ 04/07 13:00
2016年01月23日(土)
4K HDRとDolby Visionはどう違うのか?
テレビ / レコーダー 01/23 19:30
2015年12月24日(木)
AQUOS向けの省スペースシアターシステム、シャープ「HT-SP100」説明会
テレビ / レコーダー 12/24 18:41
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