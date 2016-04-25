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「ホームシアター」の最新情報・話題まとめ

ヤマハのバースピーカーや本格的な5.1ch、7.1chサラウンド、フルHDプロジェクター、4Kプロジェクターなど。

2018年12月11日(火)

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パナソニック、スクエニと共同開発したFF向けシアターバー

サウンド / オーディオ 12/11 18:10

2018年10月25日(木)

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ボーズのAlexa対応サウンドバー＆スマートスピーカーを聴く - 独自の技術とノウハウが満載

サウンド / オーディオ 10/25 14:55

2018年05月17日(木)

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ラトック、HDMIケーブルをワイヤレス化できるユニット

テレビ / レコーダー 05/17 18:04

2018年04月25日(水)

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ドンキ、縦置きと横置きの2通りで使える薄型テレビ用スピーカー

サウンド / オーディオ 04/25 15:35

2018年03月16日(金)

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JBL、人物の声をクリアに再生する3.1chホームシアターシステム

サウンド / オーディオ 03/16 19:31

2018年01月15日(月)

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ソニー、テレビサウンドをリッチにする2万円台のサウンドバー

サウンド / オーディオ 01/15 13:03

2018年01月11日(木)

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CES 2018でソニー担当者に訊く、新しい完全ワイヤレスイヤホンとサウンドバーの魅力

サウンド / オーディオ 01/11 11:28

2018年01月10日(水)

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犬型ロボット「aibo」がCES会場に! Googleアシスタント対応イヤホンも登場したソニー発表会

テレビ / レコーダー 01/10 06:00

2017年06月29日(木)

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ヤマハ、世界初の「DTS Virtual:X」対応サウンドバー - 高さ方向の音場再現

サウンド / オーディオ 06/29 17:12

2017年05月09日(火)

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ソニー初のAtmos対応AVレシーバー - DSPを3基搭載、テレビラックに置ける

サウンド / オーディオ 05/09 13:00

2017年05月02日(火)

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LGの第2世代有機ELテレビ、画質は日本向けにチューニング - 薄さも壁ピタ

テレビ / レコーダー 05/02 22:44

2017年04月14日(金)

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オンキヨー、DTS:X・Dolby Atmos・DSD 11.2MHz対応の7.2ch AVレシーバー

サウンド / オーディオ 04/14 18:52

Top

オンキヨー、DTS:X・Dolby Atmos対応で9万円のAVレシーバー

サウンド / オーディオ 04/14 09:43

2017年04月07日(金)

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ソニー、26cmの距離から120型を映せるプロジェクター「VZ1000」が発売延期

サウンド / オーディオ 04/07 17:28

2017年03月31日(金)

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パナソニック、約3.2万円のワイヤレスサブウーファー付きシアターバー

サウンド / オーディオ 03/31 15:55

2017年03月21日(火)

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パイオニア、6.5万円でDolby AtmosとDTS:Xに対応するAVレシーバー

サウンド / オーディオ 03/21 21:18

2017年02月24日(金)

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JBL、4Kパススルー対応の2.1chシステム「CINEMA SB450」

サウンド / オーディオ 02/24 15:32

2017年01月27日(金)

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ボーズ本気のシアターシステムを体感した - 最上位「Lifestyle 650」と一本バーの「SoundTouch 300」

サウンド / オーディオ 01/27 18:45

2017年01月25日(水)

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ソニー、ソファ下にサブウーファーを置ける小型サウンドバー

サウンド / オーディオ 01/25 13:00

2017年01月06日(金)

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CES 2017、超盛りだくさんのソニーブース - 有機ELテレビにUHD BDプレーヤー、ホームシアターに完全無線イヤホンまで

その他ガジェット 01/06 13:53

2016年08月08日(月)

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パイオニア、11chアンプの最上位AVレシーバー - ストリーミング曲も高音質

サウンド / オーディオ 08/08 14:39

2016年07月22日(金)

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ヤマハ、最上位機の技術を搭載したAtmos・DTS:X対応の11.2ch AVレシーバー

サウンド / オーディオ 07/22 20:05

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来たる4K時代のホームプロジェクター - エプソン、4K・HDR対応モデルや高輝度モデルの新製品発表会

テレビ / レコーダー 07/22 14:20

2016年06月30日(木)

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パイオニア、天井の反射音を補正するAVレシーバー - Atmos・DTS:X対応

サウンド / オーディオ 06/30 19:10

2016年04月25日(月)

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ソニー、4K HDR対応の7.1ch AVアンプ「STR-DH770」

サウンド / オーディオ 04/25 14:08

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ソニー、フロントスピーカーのみでサラウンド再生するハイレゾAVアンプ

サウンド / オーディオ 04/25 13:00

2016年04月22日(金)

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パナソニック、高さ66mmでテレビの前に置けるシアターバー

サウンド / オーディオ 04/22 14:34

2016年04月07日(木)

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ソニー、ハイレゾと4K HDR対応の薄型サウンドバー「HT-NT5」

サウンド / オーディオ 04/07 13:00

2016年01月23日(土)

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4K HDRとDolby Visionはどう違うのか?

テレビ / レコーダー 01/23 19:30

2015年12月24日(木)

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AQUOS向けの省スペースシアターシステム、シャープ「HT-SP100」説明会

テレビ / レコーダー 12/24 18:41

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    パナソニックのCES 2019 - 4K有機ELテレビは「ハリウッド高画質」が一段と進化
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    ソニーが8Kテレビ「BRAVIA」発表、ぜひ日本へ!
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