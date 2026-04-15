グランドシネマサンシャイン池袋は4月15日、シアター12を除くすべての映写設備を刷新し、Christieシリーズ4の導入を実施したと明らかにした。大規模な設備更新は2020年以来。

グランドシネマサンシャイン池袋、全シアターでプロジェクター刷新 - Christie シリーズ4導入

グランドシネマサンシャイン池袋は2019年7月の開業時、国内で初めてシアター12を除く全シアターでRGBレーザープロジェクターを導入した映画館。2020年にもChristie社製の4K・RGBレーザープロジェクターを7機追加導入したことで、都内で初めて全シアター4K・RGBレーザープロジェクター化を実現していた。

今回さらにプロジェクターをChristie シリーズ4に刷新したことで、より映像表現を強化したという内容。最新モデルではRGBレーザー特有のスペックル（強力なレーザー光特有のランダムな輝度ムラ）を抑制した点が特徴で、より高輝度で鮮明、自然な見え方を実現したという。池袋以外でもグループの劇場全体で合計77台のプロジェクターを最新機種に更新するとしており、映画鑑賞体験の強化が図られていくようだ。

なおここでいう全シアターとはシアター12を除くもので、シアター12のみ「IMAXレーザー／GTテクノロジー」が継続して稼働中。映写設備はIMAX Corporationから供給を受けている。