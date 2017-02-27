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「Cortana」の最新情報・話題まとめ

Windows 10のパーソナル アシスタント「Cortana」に関する情報です。

2018年08月16日(木)

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MicrosoftとAmazon、「Cortana」と「Alexa」の相互接続をプレビュー公開

インターネット 08/16 11:51

2018年07月17日(火)

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Windowsスマートチューニング 第452回 Win 10編: 選択ツールの配色をレジストリで変更する

Windows 07/17 11:47

2018年06月14日(木)

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Windowsスマートチューニング 第451回 Win 10編: タスクバーの検索ボックスからWebを取り除く

Windows 06/14 00:00

2018年05月08日(火)

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10分でだいたい分かるMicrosoft Build 2018(1日目)まとめ

Windows 05/08 17:27

2018年01月09日(火)

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Amazonのデジタルアシスタント「Alexa」、Windows 10 PCにじわり浸透

インターネット 01/09 13:52

2017年10月19日(木)

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「Redstone 3」アップデート対応版!! すべてが分かるWindows 10大百科

Windows 10/19 15:25

2017年09月17日(日)

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日本マイクロソフトのCTOが語る「Microsoft Research」の強み

Windows 09/17 11:00

2017年09月06日(水)

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音声アシスタントが実現する「便利な生活」とは? IFAで見つけたスマート家電まとめ

サウンド / オーディオ 09/06 21:55

2017年09月05日(火)

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MicrosoftのIFA2017基調講演から - Windows 10 Fall Creators UpdateとWindows Mixed Realty

Windows 09/05 20:57

2017年09月02日(土)

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日本マイクロソフト、2018年度はセキュリティとAIを活用

Windows 09/02 12:53

2017年08月28日(月)

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「音声の時代」、鍵を握るMicrosoft Research - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 08/28 16:21

2017年08月22日(火)

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Microsoft、音声認識システムのエラー率5.1%を達成

開発/エンジニア 08/22 16:12

2017年05月12日(金)

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3分でだいたい分かるMicrosoft Build 2017(2日目)まとめ

Windows 05/12 11:49

2017年05月11日(木)

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3分でだいたい分かる、Microsoft Build 2017(1日目)まとめ

Windows 05/11 19:52

2017年04月12日(水)

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HPE、会議を自動化し働き方改革に貢献する次世代の会議室を開設

情報システム 04/12 14:03

2017年04月06日(木)

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「Redstone 2」アップデート対応版!! すべてが分かるWindows 10大百科

Windows 04/06 11:45

2017年04月03日(月)

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Galaxy S8発表会でサムスンがアピールしたもうひとつの"モノ"

Android 04/03 13:08

2017年03月13日(月)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第87回) - 「バージョン1703」を明示したビルド15055登場

Windows 03/13 14:51

2017年03月06日(月)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第86回) - 小刻みな更新が続くビルド15048

Windows 03/06 17:13

2017年03月01日(水)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第85回) - Windows Defenderセキュリティセンターが本格稼働するビルド15046

Windows 03/01 15:02

2017年02月27日(月)

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信頼されるAIとは - Microsoftの責任者が語る3つの注力分野

ソフト 02/27 23:01

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Windows 10 Insider Previewを試す(第84回) - Creators Updateへ向けたバグ修正が加わったビルド15042

Windows 02/27 13:05

2017年02月21日(火)

Top

PBC、「Microsoft Dynamics NAV 2017」日本版を4月より販売

業務システム 02/21 11:27

2017年02月10日(金)

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Windows 10のコルタナさんに新機能、メールを分析してリマインダを自動作成

Windows 02/10 19:21

2017年02月09日(木)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第83回) - Dynamic lock機能が動作するOSビルド15031登場

Windows 02/09 15:07

2017年01月30日(月)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第81回) - ゲームプレイ環境を強化したOSビルド15019登場

Windows 01/30 14:49

2017年01月20日(金)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第80回) - MSも電子書籍販売に挑戦!? OSビルド15014登場

Windows 01/20 16:54

2017年01月17日(火)

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Windows 10 Insider Build、新機能登場

開発/エンジニア 01/17 09:55

2017年01月13日(金)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第79回) - 久々のPC&モバイル同時更新となるOSビルド15007登場

Windows 01/13 19:33

2017年01月11日(水)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第78回) - 大規模な修正を加えたOSビルド15002登場・後編

Windows 01/11 15:09

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    Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
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    Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
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