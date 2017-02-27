「Cortana」の最新情報・話題まとめ
2018年08月16日(木)
2018年07月17日(火)
2018年06月14日(木)
2018年05月08日(火)
10分でだいたい分かるMicrosoft Build 2018(1日目)まとめ
Windows 05/08 17:27
2018年01月09日(火)
Amazonのデジタルアシスタント「Alexa」、Windows 10 PCにじわり浸透
インターネット 01/09 13:52
2017年10月19日(木)
「Redstone 3」アップデート対応版!! すべてが分かるWindows 10大百科
Windows 10/19 15:25
2017年09月17日(日)
日本マイクロソフトのCTOが語る「Microsoft Research」の強み
Windows 09/17 11:00
2017年09月06日(水)
2017年09月05日(火)
2017年09月02日(土)
日本マイクロソフト、2018年度はセキュリティとAIを活用
Windows 09/02 12:53
2017年08月28日(月)
2017年08月22日(火)
Microsoft、音声認識システムのエラー率5.1%を達成
開発/エンジニア 08/22 16:12
2017年05月12日(金)
3分でだいたい分かるMicrosoft Build 2017(2日目)まとめ
Windows 05/12 11:49
2017年05月11日(木)
3分でだいたい分かる、Microsoft Build 2017(1日目)まとめ
Windows 05/11 19:52
2017年04月12日(水)
HPE、会議を自動化し働き方改革に貢献する次世代の会議室を開設
情報システム 04/12 14:03
2017年04月06日(木)
「Redstone 2」アップデート対応版!! すべてが分かるWindows 10大百科
Windows 04/06 11:45
2017年04月03日(月)
Galaxy S8発表会でサムスンがアピールしたもうひとつの"モノ"
Android 04/03 13:08
2017年03月13日(月)
2017年03月06日(月)
2017年03月01日(水)
2017年02月27日(月)
信頼されるAIとは - Microsoftの責任者が語る3つの注力分野
ソフト 02/27 23:01
2017年02月21日(火)
PBC、「Microsoft Dynamics NAV 2017」日本版を4月より販売
業務システム 02/21 11:27
2017年02月10日(金)
Windows 10のコルタナさんに新機能、メールを分析してリマインダを自動作成
Windows 02/10 19:21
2017年02月09日(木)
2017年01月30日(月)
2017年01月20日(金)
2017年01月17日(火)
Windows 10 Insider Build、新機能登場
開発/エンジニア 01/17 09:55
2017年01月13日(金)
2017年01月11日(水)
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