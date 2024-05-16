台湾・台北市で開催される世界最大のPC総合見本市COMPUTEX TAIPEI。じつに4年ぶりとなる通常開催となる今回の「COMPUTEX TAIPEI 2023」の会期は、2023年5月30日～6月2日。Intel、AMD、NVIDIAといったCPU、GPUメーカー、そしてASUS、GIGABYTE、MSIなどのPCパーツメーカーの情報を中心にレポートする。
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