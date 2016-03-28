「Atom」の最新情報・話題まとめ
2019年01月10日(木)
シュナイダー、産業コンピューターPS5000 シリーズにAtomモデル
情報システム 01/10 16:16
2018年01月19日(金)
ドスパラ、クアッドコアのAtom x5-Z8350を搭載するスティックPC
PC本体 01/19 17:13
2017年11月24日(金)
Intel、第6～第8世代Coreなどの脆弱性情報公開、対策はファームウエア更新
セキュリティ対策 11/24 17:38
2017年09月15日(金)
GitHub、AtomにIDEの機能を追加する「Atom-IDE」公開
開発/エンジニア 09/15 08:37
2017年08月01日(火)
2017年07月06日(木)
Linuxカーネル4.12新機能
開発/エンジニア 07/06 10:00
2017年06月26日(月)
マウス、重量593gで約8時間駆動する10.1型Windowsタブレット
PC本体 06/26 12:37
2017年05月18日(木)
Github、Atomとの統合機能をついに公開
開発/エンジニア 05/18 11:30
2017年03月19日(日)
クロスプラットフォームのエディタ「CodaText」とは?
開発/エンジニア 03/19 14:30
2017年03月08日(水)
JavaScripのコーディングに最適なエディタ4選
開発/エンジニア 03/08 10:00
2017年01月12日(木)
CES 2017 - VRや自動車市場への取り組みを加速するIntel
PCゲーミング 01/12 23:08
2016年12月22日(木)
Linuxおよびプログラマ向けベストエディタ9選
開発/エンジニア 12/22 12:37
2016年11月29日(火)
2016年10月27日(木)
Linux 4.9、これまでで最も大きなリリースに
開発/エンジニア 10/27 12:04
2016年08月19日(金)
IntelはApple Aシリーズを製造するのか? 実現したらiPhoneはどう変わる?
iPhone 08/19 14:07
Intel、Atom搭載の小型開発ボード「Joule」
自作 / テクノロジ 08/19 12:59
2016年08月18日(木)
IntelとARMはなぜ協業したか - 今後のモバイル向けプロセッサへの影響は?
自作 / テクノロジ 08/18 15:31
2016年08月02日(火)
2016年07月23日(土)
恵安、新ブランド「WiZ」から10型2in1と8型のWindows 10タブレット
PC本体 07/23 00:42
2016年07月21日(木)
ZOTAC、USB Type-CやLANポート搭載のポケットサイズPC - 2万円半ば
PC本体 07/21 22:50
500円玉大で500TBを実現するストレージ技術が発表
開発/エンジニア 07/21 10:30
2016年07月07日(木)
ソフトバンク C&S、LTE対応でSIMフリーの8.9型Windows 10タブレット
PC本体 07/07 18:44
2016年05月31日(火)
geanee、SIMロックフリーの10.1型Windows 10デタッチャブル2in1 PC
PC本体 05/31 18:51
2016年04月25日(月)
テックウインド、Android 5.1搭載の10.1型タブレット「CLIDE A10A」
PC本体 04/25 14:39
2016年04月15日(金)
ドスパラ、スティックPCの2モデルを最大27%値下げ - 税別9,980円からに
PC本体 04/15 20:42
2016年04月12日(火)
2016年04月01日(金)
2016年03月28日(月)
パナソニック、頑丈タブレットPC「TOUGHPAD」にBTO可能な7型/10.1型モデル
PC本体 03/28 20:20
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