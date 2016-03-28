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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2019年01月10日(木)

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シュナイダー、産業コンピューターPS5000 シリーズにAtomモデル

情報システム 01/10 16:16

2018年01月19日(金)

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ドスパラ、クアッドコアのAtom x5-Z8350を搭載するスティックPC

PC本体 01/19 17:13

2017年11月24日(金)

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Intel、第6～第8世代Coreなどの脆弱性情報公開、対策はファームウエア更新

セキュリティ対策 11/24 17:38

2017年09月15日(金)

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GitHub、AtomにIDEの機能を追加する「Atom-IDE」公開

開発/エンジニア 09/15 08:37

2017年08月01日(火)

Top

ウルトラモバイルPC史上最高の完成度! 「GPD Pocket」自腹購入レビュー - 全要素のバランスが絶妙

PC本体 08/01 06:00

2017年07月06日(木)

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Linuxカーネル4.12新機能

開発/エンジニア 07/06 10:00

2017年06月26日(月)

Top

マウス、重量593gで約8時間駆動する10.1型Windowsタブレット

PC本体 06/26 12:37

2017年05月18日(木)

Top

Github、Atomとの統合機能をついに公開

開発/エンジニア 05/18 11:30

2017年03月19日(日)

Top

クロスプラットフォームのエディタ「CodaText」とは?

開発/エンジニア 03/19 14:30

2017年03月08日(水)

Top

JavaScripのコーディングに最適なエディタ4選

開発/エンジニア 03/08 10:00

2017年01月12日(木)

Top

CES 2017 - VRや自動車市場への取り組みを加速するIntel

PCゲーミング 01/12 23:08

2016年12月22日(木)

Top

Linuxおよびプログラマ向けベストエディタ9選

開発/エンジニア 12/22 12:37

2016年11月29日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - ウルトラハイエンドの水冷ベアボーンが発売に、詳細不明の海外PCの展示も

自作 / テクノロジ 11/29 13:23

2016年10月27日(木)

Top

Linux 4.9、これまでで最も大きなリリースに

開発/エンジニア 10/27 12:04

2016年08月19日(金)

Top

引き続きIoTへ注力する一方で、VRなど新たな取り組みも公開 - IDF 2016基調講演

自作 / テクノロジ 08/19 18:26

Top

IntelはApple Aシリーズを製造するのか? 実現したらiPhoneはどう変わる?

iPhone 08/19 14:07

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Intel、Atom搭載の小型開発ボード「Joule」

自作 / テクノロジ 08/19 12:59

2016年08月18日(木)

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IntelとARMはなぜ協業したか - 今後のモバイル向けプロセッサへの影響は?

自作 / テクノロジ 08/18 15:31

2016年08月02日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 5万円台半ばの安価な10テラHDDが発売開始、メモリ4GBのスティックPCも

自作 / テクノロジ 08/02 15:15

2016年07月23日(土)

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恵安、新ブランド「WiZ」から10型2in1と8型のWindows 10タブレット

PC本体 07/23 00:42

2016年07月21日(木)

Top

ZOTAC、USB Type-CやLANポート搭載のポケットサイズPC - 2万円半ば

PC本体 07/21 22:50

Top

500円玉大で500TBを実現するストレージ技術が発表

開発/エンジニア 07/21 10:30

2016年07月07日(木)

Top

ソフトバンク C&S、LTE対応でSIMフリーの8.9型Windows 10タブレット

PC本体 07/07 18:44

2016年05月31日(火)

Top

geanee、SIMロックフリーの10.1型Windows 10デタッチャブル2in1 PC

PC本体 05/31 18:51

2016年04月25日(月)

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テックウインド、Android 5.1搭載の10.1型タブレット「CLIDE A10A」

PC本体 04/25 14:39

2016年04月15日(金)

Top

ドスパラ、スティックPCの2モデルを最大27%値下げ - 税別9,980円からに

PC本体 04/15 20:42

2016年04月12日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 3.5インチHDDが10テラの時代に突入、ヘリウム封入モデルが2社から

自作 / テクノロジ 04/12 15:08

2016年04月01日(金)

Top

リンクス、ECS製品の新モデルを多数発表 - 小型PC「LIVA」や組み込み向けボードPC、文教向け2in1 PC・ノートPCなど

PC本体 04/01 13:33

2016年03月28日(月)

Top

パナソニック、頑丈タブレットPC「TOUGHPAD」にBTO可能な7型/10.1型モデル

PC本体 03/28 20:20

Top

ASUS、税別3万円台のデタッチャブル式10.1型2in1 PC「TransBook T100TAF」

PC本体 03/28 14:46

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