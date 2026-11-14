NVIDIAは11月12日、GeForce向けの最新グラフィックスドライバ「GeForce Game Ready Driver 621.24 WHQL」を公開した。「Warhammer 40,000: Dawn of War IV」などのゲームに最適化したほか、動画再生時の色表示などに関する不具合を修正している。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 621.24」公開。DJI D-Log形式のH.265動画再生不具合を修正

621.24では、12月3日発売予定のRTS「Warhammer 40,000: Dawn of War IV」に向けた最適化を実施。またオープンワールドアクションRPG「Where Winds Meet：風燕伝」で11月23日に導入予定の「DLSS 5 with 3D-Guided Neural Rendering」をサポートする。さらに、ラリーシミュレーター「Assetto Corsa Rally」に導入予定の「DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation」にも対応する。

不具合修正では、3DCGソフト「Chaos Vantage」で高解像度時にNVIDIA OptiX Denoiserが正常に動作しない問題や、WindowsのフォトおよびメディアプレーヤーでDJI D-Log形式のH.265動画を再生すると色が正しく表示されない問題を解消した。

全般的な不具合の修正