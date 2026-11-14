Noctua、宇宙技術由来のカーボンナノチューブ採用CPU冷却パッド発売。グリスの塗り直し不要に

Noctuaは11月12日、カーボンナノチューブを採用したCPU用熱伝導パッド「NT-CP1 AM5/4」を発売した。宇宙機器向けに開発されたCarbiceの技術を採用し、従来の熱伝導グリスと比べて長期間にわたり安定した冷却性能を維持できるという。価格は24.95ドル。

一般的なCPU用グリスは長期間の使用によって乾燥やひび割れ、熱膨張に伴う押し出しなどが発生し、熱伝導性能が低下する場合がある。一方NT-CP1は加熱と冷却を数百～数千回繰り返すことで、カーボンナノチューブが接触面の微細な凹凸になじみ、熱伝導性能が徐々に向上するという。初期のなじみが完了した後は性能が安定するため、定期的な塗り直しが必要にならない。

パッドはカーボンナノチューブ層をアルミニウムで補強し、表面にポリマーコーティングを施した構造。従来のグラファイト系パッドと異なり、取り付け時に滑りにくく、破損しにくい設計としている。保護フィルムを剥がしてCPUに貼り付けるだけで装着できる。

厚さは90μm、サイズは33×33mmで、AMDのSocket AM5/AM4に対応する。Noctuaの公式Amazonストアで販売を開始しており、日本向けストアも購入先として案内されている。