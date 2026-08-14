お盆は、ご先祖を迎え、感謝を伝える日本の大切な風習です。しかし現代では、帰省やお墓参りを「年中行事のひとつ」として捉える人も少なくありません。一方で、長年多くの住まいを鑑定してきた中で感じるのは、仕事で成果を出し続ける人や人生の流れが良い人ほど、お盆という節目を大切にしているということです。

風水では、住まいだけでなく、その家に流れる歴史や家族との関係性も重要な環境要素のひとつとして考えます。お盆は、自分自身の土台を見直し、下半期をより良い状態でスタートするための絶好の機会なのです。

夏の終わりに疲れや停滞感を感じやすい理由

お盆の頃になると、「疲れが抜けない」「やる気が出ない」と感じる人が増えます。

夏は暑さや活動量の増加によって知らず知らずのうちに多くのエネルギーを消耗し、年度前半の疲れも重なる時期です。

風水では、人は住まいや周囲の環境の影響を受けると考えます。空間の乱れや心の中の未整理な感情は、気の流れを滞らせる原因になります。お盆は単なる休暇ではなく、一度立ち止まり、心身を整え、環境を見直すための大切な節目といえるのではないでしょうか。

風水で考える「ご先祖＝人生の根っこ」

植物が大きく成長するためには、見えない部分にある根がしっかり張っている必要があります。

風水でも同じように、人の人生には「根」があると考えます。その根とは、家族やご先祖から受け継がれてきた命や歴史、価値観です。

私たちは一人で生きているようでいて、多くの支えの上に存在しています。風水では住環境だけでなく、人とのつながりや精神的な基盤も大切にします。ご先祖への感謝とは特別な宗教行為ではなく、

「今ここに生きていることへの感謝」です。

お盆は、自分の原点である根っこを見つめ直す機会ともいえます。

根が整うと、なぜ仕事や人間関係も整いやすくなるのか

人生の土台が安定すると、自分の価値観や判断基準が明確になり、周囲に振り回されにくくなります。

反対に、軸が不安定な状態では、人の評価や環境の変化に影響されやすくなります。

風水では、良い気は安定した環境に集まると考えます。お盆に実家へ帰り、家族と語り合ったり昔の写真を見返したりすることは、自分の歩みを振り返る機会になります。

その中で、自分の強みや本当に大切にしたいことが見えてくることもあります。根がしっかりすると木が大きく育つように、人も本来の力を発揮しやすくなるのです。

お墓参りが心の整理につながる理由

お墓参りは、単に墓石を掃除するための行事ではありません。忙しい日常から少し離れ、自分自身と向き合う貴重な時間でもあります。お墓の前に立つと、これまで支えてくれた人や命をつないでくれたご先祖への感謝、そしてこれからの生き方について自然と考える機会が生まれます。

また、掃除や草取りなど環境を整える行為は、風水において気の流れを整える基本です。不要なものを取り除き、場を整えることで、心も整理され、前向きな気持ちを取り戻しやすくなるのです。

お墓参りの後に気持ちが軽くなったり、前向きな気分になったりする人が多いのは、そのためかもしれません。

下半期に向けて、自分自身を整えるお盆の過ごし方

古くから「盆と正月」と言われるように、お盆は一年の大切な節目です。前半を振り返り、後半に向けて環境と心を整える絶好の機会でもあります。

この時期におすすめしたいのが、住まいのリセットです。

まずは玄関を掃除し、靴や荷物を整理すること。さらに仏壇や神棚、家族写真の周辺を丁寧に整え、実家の片付けにも取り組んでみましょう。長年使われていない物を手放すことで住まいの風通しが良くなり、家族の会話も生まれます。ご先祖への感謝とともに原点を見つめ直し、住まいと心を整えることが、下半期をより良い流れへ導く第一歩となるでしょう。