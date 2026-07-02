今日のテーマは、「“ダサいおじさん”認定されるファッション10選」です。

休日のショッピングモールなどでよく見かける「ななめがけボディバッグのおじさん」に関する投稿がX(旧Twitter)で話題になりました。この他にも、最近は「おじさんのハーフパンツは不快論争」が激化するなど、中高年男性の身だしなみへのダメ出しが活発です。

0.000000001ミリくらいは心が痛むのですが、今回は私も中高年男性の読者の皆さんにあえて厳しいダメ出しをさせていただきます。

その1「やりたい髪型に毛量が追いついていない」

さっそくほんの少しだけ心が痛むのですが、まず最初のダメ出しは「やりたい髪型に毛量が追いついていない」です。年齢を重ねるとどうしても毛量は減っていくもの。

いつまでも10・20代の感覚でいると大失敗します。中でも、かつての平成カルチャーを象徴するヘアスタイル「ロン毛の茶髪」ですが、これは薄毛の皆さんには特におすすめできません。

その2「肥満体型」

続いてのダメ出しは「肥満体型」です。体型について言及されることは誰にとっても嬉しいことではないですし、絶賛中年太り中の筆者としても耳の痛い話ではありますが、肥満体型は男女ともに敬遠されます。「自己管理能力がない」というネガティブな印象を相手に与えてしまうからです。

また、生活習慣病や体力低下などの将来的な健康リスクを避けるためにも健康的な食生活や運動習慣を心がけるのは大切なことです。一緒に頑張りましょう。

その3「清潔感がない」

清潔感がないとどんなに素敵なスーツを身に着けていても、どんなに高価な時計を身に着けていても全てが台無しです。

ムダ毛…昔、関内の焼き鳥屋さんの狭いカウンターで、隣の席に座っている男性の腕毛を時々感じながら食事をしたことがあります。

体臭/口臭…女性に「臭い」と指摘されただけで逆ギレする方もいるそうなので、体臭・口臭問題がなかなか改善されないのもうなずけます。

襟/袖/靴…襟や袖、靴の手入れが行き届いていない方はダメダメのダメです。汚れているなら漂泊する。壊れてしまったのなら修理に出す。身に着けるものはきちんとケアしましょう。

その4「パワーストーンのブレスレット」

おじさんが身に着けているパワーストーンのブレスレットなのですが、どうしても「数珠」に見えます。ダサいとは思わないけれど「おじさんだなあ」とは感じます。

スピリチュアルなものが好きというか、ゲン担ぎを大切にしているおじさんは意外と珍しくありません。それはおばさんたちが占いやおまじないを趣味で楽しんでいるのとはくらべものにならないくらいの熱心さです。滝行も護摩焚きもするし。

事業などで成功している方ほど「今の成功は自分の実力だけで得たものではない」という謙虚な姿勢を持っている傾向があるのかもしれません。

その5「サイズがあっていない」

10・20代の頃の感覚のままなのか、あと20キロくらい体重が軽くないと着れないサイズのTシャツやポロシャツを着ているおじさんがいます。

まずは一緒にジムで筋トレと有酸素運動をしませんか。

その6「平成の中学生男子すぎる重ね着スタイル」

「おじさんがトレンドなんかを追ってもなあ」という諦めなのか、開き直りなのか、ヨレヨレのTシャツにチェック柄のネルシャツを重ね着しているおじさんをたまに見かけます。

平成初期の男子中学生を思い出す懐かしいスタイルです。

その7「全身ロゴまみれ」

「GUCCI」「GIVENCHY」などのロゴがプリントされたTシャツに、ロゴがプリントされたスウェット上下、ロゴがプリントされたスニーカー、ロゴがプリントされたクラッチバッグといったいでたちの全身ロゴまみれのおじさんもたまに見かけます。

関内とかに行くと会えます。

その8「機能性のみを重視」

登山ブランドのマウンテンパーカー、ポケットがたくさんついたカーゴパンツ、つま先が丸いトレッキングシューズなどをそのまま普段着として着用したい気持ちはよくわかります。うちの父もそんな感じです。

機能性のみを重視したスタイルはどうしても「休日のお父さん」感が出ます。

その9「平成初期のバンドマンの眉毛」

平成のバンギャたちがこぞって追いかけていたV系バンドマンみたいな眉毛のおじさんも。眉毛以外は当然普通のおじさんなのでミスマッチ感があります。

その10「歯が白すぎる」

銀座などの繁華街にいると、たまにセラミックなどで歯を真っ白に加工しているおじさんに会います。日焼けした素肌との対比もあいまって異様に白く見えます。ブルーライトで光りそうです。

何事もやりすぎはよくないとよーくわかります。

もし好きな女の子がいるなら

今回は「“ダサいおじさん”認定されるファッション10選」について解説しました。

清潔感がないなどのマナー違反はさておき、ヘアスタイルや身に着けるものは他者に迷惑をかけず、またその場のTPOにふさわしいものであれば基本的には何をどう楽しもうと自由です。ただ、好きな女の子がいるのなら「ちょっとは彼女のタイプを意識してみてもいいんじゃない?」とは思います。。

最近は男性専用の美容室や脱毛サロンも豊富です。プロのアドバイスを受けてみるのもおすすめですよ。