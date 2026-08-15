銀歯の下で密かに進行する「ステルスむし歯」は、目視やレントゲンでも発見が難しく、痛みが出ないまま重症化することがあります。さらに、再発するたびに治療を繰り返せば、歯そのものの寿命を縮めてしまう可能性もあります。では、大切な歯を長く守るためには、どのような治療法を選択すればよいのでしょうか。銀歯治療とセラミック治療の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

歯の寿命を縮めるのはむし歯ではなく“再治療”、ではその対策と選択肢とは？

歯は無限に治療をくり返せるわけではありません。一般的に、1本の歯に治療を重ねられるのは5回程度が限界で、それを超えると歯質がすり減り、強度も落ちて、破折のリスクが高まります。銀歯むし歯の治療をくり返すたびに、実は歯を失うカウントダウンが進んでいる……そう考えていただくとイメージしやすいと思います。

では、銀歯むし歯にどう向き合えばよいのでしょうか。ここでもう一度、お風呂の話に戻ります。今度は「令和のお風呂」を思い浮かべてください。現在、主流の「ユニットバス」は、あらかじめ工場で一体成型されたパーツを現場で組み立てる構造です。継ぎ目が少ないため、湿気や水分が漏れる心配がほとんどありません。

むし歯治療にも、これと同じ発想の選択肢があります。それがセラミックを使った治療です。セラミック治療で使うセメントは「接着」が可能なタイプで、歯と詰め物が文字通り「一体化」します。隙間ができにくいため、むし歯菌の侵入経路がふさがれ、再発率が大きく下がります。銀歯治療とセラミック治療を比較した研究の多くが、接着によるセラミック治療の方がむし歯の再発率が低いと報告しています。

さらに、歯と一体化することで、削られて弱くなった歯そのものを内側から支える効果もあり、破折のリスクを下げて、歯の寿命を延ばすことにもつながります。色も天然の歯に近づけられるので、見た目の自然さもメリットです。

ただし、1つだけ知っておいていただきたいことがあります。近年、保険診療でも歯に近い白色の詰め物（CAD/CAM冠など）が使えるようになりました。見た目はセラミックに近いのですが、性能は別物です。素材はセラミックと樹脂を混ぜたハイブリッドで、いわば「子ども用のプラスチック食器」に近い存在。使ううちに表面に細かい傷がつき、そこに汚れや細菌がたまりやすくなるため、むし歯や歯周病のリスクが上がります。時間とともに変色しやすく、強度もやや弱いため、割れることもあります。

「それならセラミック一択では」と思われるかもしれません。確かに、医学的な観点だけで言えば、接着治療であるセラミックをおすすめしたいところです。ただ、セラミック治療は保険適用外のため、一時的な費用の負担が大きいという現実もあります。

銀歯むし歯のリスクを抱えながら保険の銀歯治療を選ぶか、目先の費用はかかっても歯の健康と長期的な予後を優先してセラミック治療を選ぶか――どちらが正解というものではありません。これからの人生を考え、後悔のない選択をしていただければと思います。