ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG レーザー。

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG レーザー

NIKE AIRJORDANシリーズ誕生から30周年を記念し、2015年にリリースされました。

マイケルジョーダンをモチーフに、グラフィックをレーザーにて刻印しSWOOSHには世界的メーカー3Mのリフレクター素材を使用。

精巧に掘られたレーザー刻印が印象的で特別感を感じる1足となります。

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG レーザー

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 55,000円

ブランド ナイキ ジョーダン

品番型式 705289 100

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ 27.5

実寸サイズ ソール長29.5cm ソール幅11cm ヒール高3cm

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

詳細説明 ※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。リボンつきのシューキーパーは撮影用のため付属しません。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

AIR JORDANシリーズ30周年を記念、ジョーダンのモチーフを散りばめた1足

レザー全体に施されているレーザー刻印は、AIR JORDANシリーズ20周年(2005年)にリリースされた、AIRJORDAN20をサンプリングしていると思われます。

2005年当時、NIKEにおいてAIRMAXやAIRJORDAN 3～15をはじめとする数々の名作をデザインしたデザイナー「ティンカーハットフィールド」氏を筆頭にAIR JORDAN20をデザイン、それまでのスニーカーにはなかったレーザーグラフィックが採用されていました。

30周年にリリースされたこのモデルもそれらのデザインを落とし込んでいる物と思われます。

定かではないですが、細かいディテールに着目すると、ジョーダンシリーズにに関係する数字やロゴやバーコードが刻まれております。

また、40周年を終えた2026年7月現在、8月にレーザーが復刻するとの情報もあります。 30周年モデルとの違いが今から楽しみでなりません。

そんな細かなディテールを楽しめる一足だからこそ、ぜひお手に取ってご自身の目で見て楽しんでいただきたいです。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

ナイキ ジョーダンの他の商品はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。