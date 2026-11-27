今回取り上げる3本は、いずれもロレックスらしい端正なデザインの中に、さりげない個性が光るモデルだ。グレー文字盤にゴールドカラーの3・6・9インデックスを配したオイスターパーペチュアルは、2021年当時50万円前後だった価格が、現在では127万円となっている。
同じく2021年当時100万円前後だったターノグラフは現在145万円、45万円前後だったエアキングは83万円に。いずれも生産を終了したモデルで、現行モデルとは異なる意匠を楽しめるのも魅力だ。それぞれの特徴を見ていこう。
今週の「手が届くロレックス」
ロレックス ターノグラフ 116264･5 SSxWG 自動巻 F番
2004年から2013年頃まで製造された「デイトジャスト ターノグラフ」です。36mm径のステンレススチール製ケースに、18Kホワイトゴールド製の回転ベゼルを合わせています。ホワイト文字盤に赤い秒針や日付表示がスポーティなアクセントを添える意匠が特徴です。
エレガントな5連のジュビリーブレスレットを備え、内部には自動巻キャリバー「3135」を搭載しています。実用性と華やかさを兼ね備えた、根強い人気を誇る生産終了モデルです。
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販売価格(税込) 1,450,000円
アイテム名 ロレックス ターノグラフ
通称 ターノグラフ
型式 116264・5
素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール
商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ メンズ
サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm
カラー 文字盤カラー: ホワイト
付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2004年11月
保証期間 12ヵ月
特記事項 自動巻 防水
在庫店舗 KOMEHYO GINZA
詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。
ロレックスのプロが選ぶ理由
2004年にデイトジャストの派生モデルとして登場したターノグラフ。赤い秒針と回転ベゼルにより、ドレスウォッチの気品にスポーティなエッセンスが加わったデザインが特徴。高級感と軽快さを両立させたい方に最適です。
2013年に生産が終了しており、ロレックスのなかでも10年に満たない短命なモデルのため、周囲と被りにくい一本をお探しの方にもおすすめです。純正箱や当時の保証書が揃っているほか、オーバーホールと外装仕上げ済みです。（コメ兵 鳥居 真）
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ロレックス オイスターパーペチュアル 14203 SSxYG 自動巻 U番
1990年頃から2000年頃まで製造された、ステンレスと18Kイエローゴールドのコンビ仕様が上品なオイスターパーペチュアルです。落ち着いたトーンのグレーダイヤルに、ゴールドカラーの3・6・9アラビア数字が端正に映え、スポーティーさと華やかさが絶妙に溶け合う希少な表情が魅力。艶やかなスムースベゼルとオイスターブレスレットが調和する扱いやすい34mm径ケースに自動巻きCal.3000を搭載した、気品あふれる逸品です。
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販売価格(税込) 1,270,000円
アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル
通称 オイスターパーペチュアル
型式 14203
素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド
商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ メンズ
サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19cm
カラー 文字盤カラー: グレー/3.6.9
付属品 純正ボックス 保証書
保証期間 12ヵ月
特記事項 自動巻 防水
在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU
詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1997-1998年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。
ロレックスのプロが選ぶ理由
オールステンレスのモデルが主流のシリーズですが、こちらは珍しいイエローゴールドとのコンビネーション仕様という点が最大の魅力です。主張しすぎない上品なゴールドとシックなグレーダイヤルの組み合わせが、手元へさりげなく洗練された印象を与えてくれます。
純正ボックスと保証書が揃い、オーバーホールと外装仕上げ済み。定番でありつつも一味違うモデルをお探しのかたにおすすめです。（コメ兵 鳥居 真）
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ロレックス エアキング 14010M SS 自動巻 K番
2000年頃から2007年頃まで製造されたエアキング Ref.14010Mです。航空機のエンジンをモチーフにした、放射状の刻みが特徴的な「ファインリーエンジンターンドベゼル」を備えた個性的なモデル。
前作からの進化点として、心臓部にはテンプ受けをツインブリッジ化したCal.3130を搭載し、安定性が向上しています。34mmのオイスターケースにシルバーダイヤルを合わせた、実用性とメカニカルな美しさが融合した一本です。
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販売価格(税込) 830,000円
アイテム名 ロレックス エアキング
通称 エアキング
型式 14010M
素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール
商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ メンズ
サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 16cm
カラー 文字盤カラー: シルバー
付属品 純正ボックス
保証期間 12ヵ月
特記事項 自動巻 防水
在庫店舗 心斎橋店
詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。K番(2001-2002年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。
ロレックスのプロが選ぶ理由
長く愛用できる最初の時計をお探しなら、まず候補に入れたいのがエアキング。ファーストウォッチとして支持される理由は、シンプルを極めた無駄のない機能美にあります。上品なシルバーダイヤルと、装飾が施されたエンジンターンドベゼルがさりげない個性を主張します。純正ボックスが付属し、オーバーホールと外装仕上げ済みです。（コメ兵 鳥居 真）
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