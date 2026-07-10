ロレックスというと最新モデルや現行のスポーツモデルに注目が集まりやすいが、中古市場では、過去の名作にも根強い人気がある。現行とは異なるサイズ感やデザインを楽しめる選択肢が幅広く揃っているからだ。

今回は80万円台から検討できるエクスプローラーIをはじめ、力強い存在感を放つエクスプローラーII、時代を超えて愛されるデイトジャストの3本をセレクト。クラシカルな魅力と日常使いできる実用性を兼ね備えたロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 A番

1990年頃に登場し、2001年頃まで生産されたエクスプローラーI「Ref.14270」。サファイアクリスタル風防やメタルのフチが採用され、現代的な仕様となった世代です。2020年当時は60万円前後という身近な本格派でした。象徴的な「3・6・9」はそのままに、高級感と視認性が向上。信頼性の高い自動巻き「Cal.3000」を搭載し、ケース径36mmの不変的なデザインで高い人気を誇る一本です。

ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。99本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,200,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 14270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ミニマルでシンプルなスタイリングが光るエクスプローラーI「Ref.14270」は、飽きのこない名作です。主張しすぎない36mmのサイズ感と引き締まった黒文字盤の組み合わせは、どんなコーディネートにも溶け込みます。こちらは1999年頃製造の個体で、事前に機能点検を行い、内部も良好に動作しているので、安心してお使いいただけます。箱の他に、当時の保証書も付属しており、最初のコレクションとして最適なパッケージです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーⅡ 216570 SS 自動巻 ランダム番

エクスプローラーIIの誕生40周年を記念し、2011年から2021年まで生産された一本。2020年当時は95万円前後という等身大のツールウォッチで、その骨太な機能美がファンを増やしています。初代を彷彿とさせるオレンジ色の24時間針が特徴で、ケース径は42mmへと大型化され、力強い存在感を放ちます。耐磁・耐衝撃性に優れた「Cal.3187」に堅牢なオイスターブレスを装備。探検家精神を現代に伝える、実用性とデザイン性を両立した人気モデルです。

ロレックス エクスプローラーⅡ 216570 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。99本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,550,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 216570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：42mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2015年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 ガラスに傷あり。レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。

精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

過酷な環境にも耐えられるエクスプローラーII「Ref.216570」は、冒険心をくすぐるスポーツモデルです。42mmの大型ケースとブラックダイヤルに映えるオレンジ色のGMT針が視認性を誇り、アクティブな腕元を演出します。本個体は2015年日付の保証書が付属しています。精度調整と外装仕上げも完了し、細部まで丁寧に整備された美しい仕上がりとなっており、はじめの一本として満足感を得られます。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 P番

ロレックスの永遠の定番である「デイトジャスト」。当モデルは1988年から2005年頃まで製造された一本です。2020年当時は60万円前後という日常に寄り添う至高のモデルでしたが、完成された様式美が時を経て着実に人気を集めています。ブラックダイヤルにホワイトゴールド製のベゼル、しなやかなジュビリーブレスレットを組み合わせ、高級感と実用性を両立。名機「Cal.3135」を搭載した、時代を超えて愛されるエレガントなタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 P番

定番から個性派まで。99本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,150,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234

素材 ケース：ステンレススチール×ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名駅店

詳細説明 部分的に多少ですが小傷があります。P番(2000-2001年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ホワイトゴールド製ベゼルの上品な輝きと、黒文字盤の引き締まった対比がモダンなデイトジャスト「Ref.16234」です。ドレスすぎずカジュアルすぎないバランスで、ビジネスから日常のフォーマルまで、身に着けるだけで手元を格上げしてくれます。2000年頃製造のP番で、精度調整と外装仕上げがしっかりと施されているため、本来の実用性をすぐにお楽しみいただけます。大人の風格を静かにアピールできる、最初の本格時計としてぴったりな選択です。(コメ兵 鳥居 真)

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