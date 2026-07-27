シチズン時計は8月6日に、「シチズンコレクション TSUYOSA（ツヨサ）」のスポーティーラインから、過去へのタイムスリップをテーマにした限定モデル（NJ0238-57E）を発売する。価格は6万9,300円、世界限定12,000本。

シチズンコレクション TSUYOSA 限定モデル「NJ0238-57E」

NJ0238-57Eはヴィンテージテイストを取り入れたデザインで、どこか懐かしさを感じさせる世界観がにじむ。深みのあるブラックグラデーション文字板には、ざらつきのある独特の質感を加え、使い込まれたような風合いを表現した。文字板のインデックスと逆回転防止ベゼルの目盛りには温かみのあるゴールドカラーを配し、クラシカルな印象を引き立てている。

ケースとブレスレットはステンレススチール、ケースサイズは40mm。3列ブレスレットは腕なじみのよい装着感とし、風防にはサファイアガラスを採用した。3時位置の日付表示には拡大鏡レンズを備え、10気圧防水や逆回転防止ベゼルなどアクティブなシーンにも対応する。ベゼルはクリック感（120クリック）のある操作で、時計を扱う楽しさも演出している。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻き機械式の「Cal.8210」。パワーリザーブは最大約42時間、秒針停止機能や日付早修正機能を搭載する。シースルーバックの裏ぶたからは、Cal.8210の動きや造形をながめられる。