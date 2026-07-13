スイスの独立系時計ブランド「ノルケイン」は、スイス・ジュネーブで開催された時計の祭典「Watches and Wonders 2026」で発表した新作を日本国内で初披露。創業者兼CEOのベン・カッファー氏が4年ぶりに来日し、副社長のトビアス・カッファー氏とともに、新作モデルとブランド戦略について語った。

2018年創業のノルケインは、「挑戦」「冒険」「自由」をブランドのコアバリューに掲げる独立系スイスブランドだ。創業から約8年で世界61カ国375店舗まで展開を広げ、現在は「インデペンデンス」「アドベンチャー」「フリーダム」という3つのコレクションにて“機械式スポーツウォッチ”を展開している。

左から、ノルケインジャパン CEO 濱鍜健治氏、ブランドアンバサダーの体操男子日本代表 岡慎之助選手、スイス ノルケイン社 創業者兼CEO ベン・カッファー氏、ブランドアンバサダーのプロ山岳ランナー 上田瑠偉選手、スイス ノルケイン社 副社長 トビアス・カッファー氏

会場では、2026年の新作として「Wild ONE Skeleton Chrono」「Wild ONE Skeleton X-Lite」「Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”」を披露。ベン・カッファー氏は、「単なる仕様変更ではなく、ゼロから新しい価値を作ることを重視している」と語り、軽量素材や新型ムーブメントを投入した2026年モデルを、次のフェーズを見据えた新作群として披露した。

45gを実現した「WILD ONE SKELETON X-LITE LIMITED EDITION」

強いインパクトを放っていた新作が「WILD ONE SKELETON X-LITE LIMITED EDITION」だ。

WILD ONE SKELETON X-LITE LIMITED EDITION（N3003.26X01.B01）

ケースとストラップを含めた総重量は約45g。ノルケイン史上最軽量モデルとなる。軽量化のため、ケース構造にはブラックのNORTEQ（ノルテック：ノルケインが開発した素材）、チタン、アルミニウムに加え、新素材「X-Lite」を投入。ムーブメントを支えるケーシングリング部分へ新素材を組み込み、従来モデル以上の軽さと耐衝撃性を実現した。

ベン・カッファー氏は、「500万〜1億円クラスの時計に匹敵するレベルの軽量性と機能性を、この価格帯で実現したかった」と説明。開発では“軽いだけ”にならないことを重視し、ワイルドワンらしい装着感や剛性感を維持するため、ケース構造そのものをゼロから見直したという。

ケース厚は11.95mm。5,000Gを超える耐衝撃性能と100m防水を確保しながら、装着時には重量感をほとんど感じさせない。ブラックを基調としたケースに、イエローのラインやラバーインサートを差し込み、軽量スポーツウォッチらしい機能感をまとっている。

ムーブメントも新開発の「NORQAIN 4K マニュファクチュール・キャリバー」。AMTとの共同開発によるスケルトンムーブメントで、約65時間のパワーリザーブを備える。ムーブメントのブリッジとローターは山脈を思わせる形状で仕上げられ、スケルトン構造の奥でブリッジと地板が幾重にも重なる。COSC公認クロノメーターだ。

副社長のトビアス・カッファー氏は、「軽量化だけでなく、“着け続けたくなるスポーツウォッチ”として成立させることが重要だった」と話す。ストラップには、パンチング加工を施したラバーの下に伸縮バンドを組み込む独自構造を採用し、フィット感を高めている。

ケース素材：NORTEQ、チタン、アルミニウム、X-Lite

ケースサイズ：径41mm×厚さ11.95mm

風防：サファイアガラス（両面無反射コーティング）

ストラップ：ラバーストラップ＋ストレッチバンド

防水性能：100m防水

ムーブメント：NORQAIN 4K マニュファクチュール・キャリバー（自動巻き）

パワーリザーブ：約65時間

重量：約45g

限定数：世界限定200本（日本25本）

価格：198万円

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