ロレックスの中古市場では、ここ数年で相場が大きく変化したモデルが少なくない。一方で、価格だけでは測れない魅力を持つモデルは、今もなお多くの時計ファンから支持を集め続けている。

今回は2020年当時には60万～130万円前後で流通していたモデルを中心に、サブマリーナーデイト、エクスプローラーI、エアキングの3本をセレクト。時代を超えて愛されるデザインや実用性など、それぞれの魅力を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナーデイト 16610. SS 自動巻 A番

1989年から2010年まで製造された、ロレックス・ダイバーズのロングセラー「サブマリーナー デイト」。現行よりもシャープなケース形状や、アルミ製ベゼルが放つ独特の質感が人気です。3時位置にはサイクロップレンズ付きの日付表示を備え、日常使いでの実用性も抜群。内部には信頼性の高い名機「キャリバー3135」を搭載しています。2020年当時は100万円前後という実用ダイバーズの筆頭でしたが、その無骨なデザインがファンを広げています。機能美と堅牢性を兼ね備えた、ダイバーズウォッチの王道モデルです。

#ロレックス サブマリーナーデイト 16610. SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。102本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,750,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16610.

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書※保証書日付1999年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。1999年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ダイバーズの象徴であるサブマリーナーデイトRef.16610は、王道のスポーツモデルです。力強い存在感の黒文字盤は、Tシャツ一枚からスーツまでどんなスタイルにもよく馴染み、最初の高級時計として頼もしい一本です。こちらは1999年頃製造で、約30年前の品物ですが機能点検により良好に動作しています。ボックスや当時の保証書も揃っており、一生モノとして自信を持って背中を押せる名作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI」。現行モデルが大型化したことで、根強い人気を誇るケース径36mmの最終型式です。2020年当時は60万円前後という日常に寄り添う本格派でした。視認性に優れる黒文字盤の3・6・9は不変のデザイン。搭載するCal.3130は安定性とメンテナンス性が高く、堅牢な実用時計としての完成度を究めた一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

定番から個性派まで。102本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,180,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm 腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付なし

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2006-2007年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形と称されるエクスプローラーI Ref.114270は、圧倒的なシンプルさを誇ります。36mmのサイズ感と引き締まった黒文字盤がどんな場面にも溶け込む一本です。2006-2007年頃製造の個体ですが、オーバーホールを終えて、まっさらな状態から使い始められる、時代に埋もれない名作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

2022年に誕生した「エアキング」Ref.126900。当時は登場直後の熱狂もあり130万円前後という高嶺の花でしたが、実用派の間で確固たる評価を築いています。計器を彷彿とさせるブラックダイアルには、鮮やかなグリーンの秒針やロゴを配置。本モデルから新たにリューズガードが備わり、ケースとオイスターブレスレットによりスポーティーさが向上。ムーブメントにはCal.3230を搭載しています。

ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。102本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,450,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 126900

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/アラビア

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

コックピット計器を彷彿とさせるエアキングRef.126900は。黒文字盤に映える鮮やかなグリーンの秒針と王冠マークは唯一無二の個性を放ちます。リューズガードや「3・6・9」への夜光塗布など、進化を遂げた現行世代です。2023年日付の保証書が付属する高年式個体でありながら、オーバーホールと外装仕上げまで完了しています。現行ロレックスのスペックと、唯一無二の美しさを同時に手にすることができる一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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