ロレックスは新品の入手難が続くなか、中古市場でも人気モデルの価格が大きく変化している。なかには相場が大きく上昇し、現在も高い人気を維持するモデルも少なくない。

今回は2020年前後から価格が大きく上昇したモデルを中心に、エアキング、エクスプローラーI、デイトジャストの3本をセレクト。それぞれの魅力や現在も支持される理由を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 T番

1990年から2000年頃まで製造された「エアキング Ref.14000」。2020年当時は40万円前後というでしたが、36mm未満の日本人の腕にもなじみやすいサイズ感とデザイン性が再評価され、現在も根強い支持を集めています。光の角度で表情を変えるサンレイブルー文字盤に、スポーティーな3・6・9インデックスを配置。サファイアクリスタル風防と34mmケースを備えた、シンプルながらも個性的な表情を持つ、ロレックス入門にも最適な一本です。

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 T番

定番から個性派まで。111本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 840,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：16cm

カラー 文字盤カラー：ブルー/3.6.9

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。T番(1996-1997年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洗練されたシンプルさが際立つ「エアキング Ref.14000」。深みのあるブルーダイヤルと3・6・9インデックスの組み合わせが存在感を放ち、腕元に知的なアクセントを与えてくれます。1996～1997年頃製造の味わい深い個体ですが、事前に精度調整と丁寧な外装仕上げを施しており、届いたその日から気持ちよく着用できるコンディションの良さも魅力です。流行に左右されず末永く愛用できる、確かな魅力を備えた一作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

2010年から2021年まで生産された「エクスプローラーI Ref.214270」。2020年当時は80万円前後と非常に魅力的な選択肢でしたが、高い完成度が改めて脚光を浴び、人気を高めています。2016年以降の本作は、3・6・9のインデックスに夜光が施され、針のバランスも最適化された後期型の完成形。耐磁・耐衝撃に優れるキャリバー3132を搭載し、現代的な力強さと実用性を誇る一作です。

ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。111本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,460,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 214270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：39mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー： ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

究極のシンプルさを体現した「エクスプローラーI Ref.214270」。視認性に優れた黒文字盤と39mm径の優れたサイズバランスは、スーツから休日スタイルまで万能に馴染みます。、2017年日付の保証書が付属する点も大きな魅力。メンテナンスと外装仕上げも完了しており、高年式ならではの美しさと現代的な実用美を余すことなく堪能できる一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 116233G SSxYG 自動巻 V番

2006年から2019年頃まで生産された「デイトジャスト Ref.116233G」。2018年当時は100万円前後という最高峰のドレス感を手にできる存在でしたが、生産終了を経て、コレクターズアイテムとして一層、特別な存在感を放っています。ロゴが敷き詰められたコンピューター文字盤と、輝く10石のダイヤモンド。18Kイエローゴールドの華やかさを持ちながら、キャリバー3135の実用性も兼ね備えた、王道の一本です。

ロレックス デイトジャスト 116233G SSxYG 自動巻 V番

定番から個性派まで。111本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,850,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116233G

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ゴールドコンピューター/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2010年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2008-2009年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

王道の気品と華やかさを備えた「デイトジャスト Ref.116233G」。イエローゴールドの輝きと文字盤の10石のダイヤモンド、しなやかなジュビリーブレスが、色気と気品を放ちます。36mmケースは腕馴染みが良く、ドレスシーンはもちろん日常を上品に彩る存在感が魅力。オーバーホールと外装仕上げも完了しており、ロレックス屈指のラグジュアリーさを存分に堪能できる一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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