ロレックスの中古市場は150万円以上が中心だが、実際には120万円台から検討できるモデルも存在する。本稿では、ベーシックなデイトジャスト(Ref.16234)を起点に、装飾性を高めたデイトジャスト(Ref.116233G)、そして現行世代のサブマリーナー(Ref.124060)へと価格順に紹介する。素材や仕様、見た目の違いだけでなく、どう使うかという視点や価格帯の位置づけを整理すると最初の一本を選びやすくなるだろう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

2020年に登場したデイト表示なしのサブマリーナー、型式「124060」。先代モデルから1mmサイズアップし41mm径となったケースに、幅が広くなったブレスレットを合わせたバランスの取れたデザインが特徴です。カレンダーがないことですっきりとしたシンメトリーな文字盤が魅力。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇る自社製自動巻き「Cal.3230」を搭載し、実用性も大幅に向上しました。ロレックスを代表する王道ダイバーズウォッチです。

ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。66本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,150,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナー

通称 サブマリーナー

型式 124060

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2021年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスを象徴する王道、現行ノンデイトモデルRef.124060です。41mmへとサイズアップしながらも、よりスタイリッシュに削ぎ落とされたラグ形状が腕元に存在感と洗練さを与えてくれます。 2021年2月付の保証書が付属する高年式個体かつ、さらにプロの手による精度調整と外装仕上げが完了している点は、初めての一本としてこれ以上ない「健康な状態」と言えます。カレンダー操作の不要なノンデイトは、機械式時計が初めての方でも扱いやすく、日常の相棒としてストレスなく愛用いただけます。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 116233G SSxYG 自動巻 F番

2005年から2018年まで生産された「デイトジャスト」。ステンレスとイエローゴールドを組み合わせたロレゾール仕様に、10ポイントのダイヤモンドインデックスが輝く豪華な一本です。この世代からケースやブレスレットがより堅牢でモダンなデザインに進化。シャンパンカラーの文字盤が、ロレックスの象徴であるフルーテッドベゼルと見事に調和します。腕元を彩る5連のジュビリーブレスレットを備え、ムーブメントには傑作キャリバー3135を搭載。時代に左右されない普遍的な魅力を持つ、ラグジュアリーなタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 116233G SSxYG 自動巻 F番

定番から個性派まで。66本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,750,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116233G

素材 ケース：ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ゴールド/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

「デイトジャスト」の中でも圧倒的な華やかさを誇るRef.116233Gです。シャンパン文字盤にセットされた10ポイントのダイヤモンドと、18Kイエローゴールドの輝きが調和したこのモデルは、腕元に品格と自信を与えてくれる存在です。

この商品は2005年頃の製造で、時間は経過していますが、精度調整と外装仕上げが完了しています。ガラスに僅かな傷はありますが、ボックスと当時の保証書が揃っている点は、大切なコレクションとしての価値をより確かなものにします。上品さを演出するこの一本と共に、素晴らしい時計ライフをスタートさせてみませんか。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 P番

ロレックスの定番「デイトジャスト 36」より、1988年の登場から2005年頃まで製造されたロングセラーモデル、Ref.16234です。ステンレスケースに18Kホワイトゴールド製フルーテッドベゼルを組み合わせ、手元で優雅な輝きを放ちます。サンレイ仕上げのシルバー文字盤にバーインデックスを配した、シンプルで知的なデザインが特徴。しなやかなジュビリーブレスレットを備え、ビジネスからフォーマルまで幅広く活躍します。信頼性の高いキャリバー3135を搭載した一本です。

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 P番

定番から個性派まで。66本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234

素材 ケース：ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：シルバー

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。P番(2000-2001年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの普遍的なエレガンスを象徴する「デイトジャスト」Ref.16234です。光を細やかに反射するホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルと、手首に吸い付くようなジュビリーブレスの組み合わせは、冠婚葬祭からビジネスまで、あらゆるシーンで確かな品格を演出してくれます。

特に、この商品は、2000年頃製造の「P番」という節目の一本。オーバーホールと外装仕上げが完了しており「内外ともにリフレッシュされた状態」が大きな魅力です。箱や保証書も揃っており、一生モノの相棒としておすすめいたします。(コメ兵 鳥居 真)

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