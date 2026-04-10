ロレックスを検討する際、まず気になるのが「どの価格帯から始めるべきか」という点だ。 中古市場に目を向けると、80万円台からでも選択肢は広がり、モデルごとの個性や役割の違いも見えてくる。

今回はエアキング、エクスプローラー、エクスプローラーIIの3本をピックアップ。入門として選びやすいモデルから、より存在感のある一本まで、価格帯と特徴のバランスでロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 U番

1990年頃から2000年頃まで生産された、ロレックス「エアキング Ref.14000」です。当モデルは、サンレイ仕上げが施されたブルーダイヤルに、3・6・9のアラビア数字インデックスを配したスポーティーな仕様が特徴です。ステンレススチール製の34mmケースに、堅牢なオイスターブレスレットを装備。風防はこのリファレンスからサファイアクリスタルに変更され、実用性が向上しました。ムーブメントには、高い信頼性と耐久性を誇る自動巻きキャリバー3000を搭載。シンプルながらも個性的な表情を持つ、ロレックス入門にも最適な一本です。

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 U番

定番から個性派まで。60本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 850,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 17cm

カラー 文字盤カラー: ブルー/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。インデックスにくもりあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1997-1998年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門として支持を集めるエアキング、型番14000です。中でもこのブルー文字盤に3・6・9インデックスの組み合わせは、オンオフ問わず使え、人とは違う個性を両立した、通好みの仕様です。1997年から1998年頃に製造された少し前の年代の個体ですが、精度調整と外装仕上げがしっかり施されており、ヴィンテージの入り口としても最適です。控えめながらも確かな存在感を放つ、あなただけの特別な相棒としていかがでしょうか。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

2010年から2021年まで生産された「エクスプローラーI」。当モデルは、2016年に仕様変更がなされた後期型です。インデックスの3・6・9に夜光塗料が塗布され、時分針も大型化されたことで、あらゆる状況下での視認性が大幅に向上しました。39mmのケースサイズと堅牢な3連オイスターブレスレットが、力強い存在感を放ちます。耐磁・耐衝撃性に優れたキャリバー3132を搭載。より完成度が高められた、実用的なタイムピースです。

ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。60本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,430,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 214270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 39mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2018年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

無駄のないデザインのエクスプローラーI、型番214270です。どんな場面でも活躍でき、最初の相棒としておすすめです。こちらは2018年の保証書が揃う個体。最新技術の安心感に加え、プロの手で機能点検済みという健康な状態は何物にも代えがたいです。初めての方にこそ、自信を持って推したい最高の相棒になります。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

2021年に登場し、先進技術でアップデートされた「エクスプローラーII」。タフな環境に耐えうる堅牢なステンレススチール製42mmケースに、アイコニックなオレンジの24時間針とベゼルを備えた、冒険家垂涎の一本です。搭載する新世代のCal.3285は、約70時間のロングパワーリザーブと高い耐磁性を誇ります。昼夜の区別が可能なGMT機能も備え、普遍的な美しさと圧倒的な実用性を両立しています。

ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。60本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,850,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ 通称 エクスプローラーⅡ

型式 226570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 42mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 針に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

あえて着色を少なくし落ち着いた印象がありシンプルなデザインのエクスプローラーII、型番226570です。最初の1本なら、どんな服にも合うこの黒文字盤を推します。こちらは2023年の保証書が揃う非常に新しい個体です。プロの手でオーバーホールと外装仕上げがしっかり行われた万全な状態です。初めての方にこそ、コンディションから安心してスタートできる最高の相棒をおすすめします。（コメ兵 鳥居 真）

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※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。