ロレックスの魅力は、スポーツモデルからコンビモデルまで、同じブランドの中でも多彩な表情を持つ点にある。

今回は130万円台から200万円台前半の価格帯で、エクスプローラー、エクスプローラーII、サブマリーナーをピックアップ。

シンプルで実用性の高いモデルから、華やかさを備えた一本まで、それぞれ異なる個性を持つロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 124273 SSxYG 自動巻 ランダム番

2021年に発表されたエクスプローラーI 124273は、ケース径を36mmに戻し、よりクラシカルなプロポーションを取り戻した新世代モデルです。ロレックス独自のイエローゴールドとステンレススチールのコンビネーションであるロレゾールを採用。文字盤はブラックで、3・6・9のインデックスが視認性を高めます。パワーリザーブ約70時間を誇る新世代ムーブメントCal.3230を搭載し、実用性も向上しました。シーンを問わず着用できる上品なコンビモデルとして、多くのファンを魅了しています。

ロレックス エクスプローラーI 124273 SSxYG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。57本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 2,000,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 124273

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2025年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

スーツからカジュアルまであらゆるシーンで活躍するエクスプローラーIは、最初の相棒としておすすめできます。こちらはSSとイエローゴールドのコンビモデル「124273」で、華やかさとクラシックな要素を持つモデルです。保証書は2025年8月の新しい個体。機能点検済みで状態も良く、初めての方におすすめの個体です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 U番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。洞窟探検家向けという出自を持つシリーズの第3世代機です。堅牢な3連オイスターブレスを備え、インデックスのフチがメタル素材になるなど、より現代的なデザインへと進化しました。ムーブメントにはGMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻キャリバーを採用。単独可動する短針により第2時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。ビジネスシーンにも馴染む精悍なブラックダイヤルが魅力の一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 U番

定番から個性派まで。57本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,380,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1998年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1997-1998年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

こちらはエクスプローラーIIの「16570」黒文字盤。「最初の1本」なら迷わずこの色を推します。どんな服にも合う万能選手ですから。1997〜1998年頃の製造で、お客様と同い年なら運命的ですよね。現行品にはない特有の温かみがたまりません。中身もプロの手でオーバーホール済みという安心感は何物にも代えがたく、初めての方こそこの健康な状態からスタートできる個体を私は推したいです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス サブマリーナーデイト 16613 SSxYG 自動巻 F番

1989年頃から2009年頃まで約20年間にわたり製造された、サブマリーナーデイトのコンビモデル「Ref.16613」。鮮やかなブルーの文字盤とベゼルに、ステンレスとイエローゴールドのコンビネーションが映え、「青サブ」の愛称で絶大な人気を誇ります。本格ダイバーズウォッチの堅牢なデザインに、ゴールドの華やかさが融合した独特の存在感が魅力。心臓部には、長期間にわたり高い信頼性を誇った名機、自動巻クロノメータームーブメントCal.3135を搭載。スポーティかつエレガントな佇まいで、現行にはないアルミベゼルの風合いも楽しめます。

ロレックス サブマリーナーデイト 16613 SSxYG 自動巻 F番

定番から個性派まで。57本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 2,300,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16613

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。2003-2005年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

こちらはサブマリーナーデイト「16613」。人と被りたくない方にはおすすめです。2003〜2005年頃の製造で、この年代特有の温かみがたまりません。精度調整と外装仕上げ済みです初めての方こそ、この健康な状態からスタートできる個体を私は推したいです。（コメ兵 鳥居 真）

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※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。