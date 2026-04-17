ロレックスは高額なブランドという印象が強いが、中古市場では90万円台から現実的に選択肢が広がる。

本稿では、オイスターパーペチュアル、エクスプローラーII、そしてサブマリーナーをピックアップ。価格帯ごとにスペックやデザインが異なるため、自分らしいモデルが見つかるはずだ。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナー 114060 SS 自動巻 ランダム番

ダイバーズウォッチの代名詞として君臨するサブマリーナー。当モデルは2012年から2020年まで生産された、カレンダー機能を排した対称性の高いデザインが魅力の一本です。耐食性に優れたオイスタースチールケースに、傷に強いプラチナコーティング済みのセラクロムベゼルを装備。長時間発光を誇るクロマライト夜光が、暗所でも高い視認性を確保します。堅牢なオイスターブレスレットを備え、プロフェッショナルから愛好家まで幅広く支持される、時代を超越した名作です。

ロレックス サブマリーナー 114060 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。63本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,940,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナー

通称 サブマリーナー

型式 114060

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm 腕周り最大約：21cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2016年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

「ロレックス入門にして、一つの完成形」と称されるサブマリーナー。中でもこのRef.114060は、日付表示のないノンデイトならではの、左右対称の美しさが際立ちます。この個体は2016年製の高年式。精度調整と外装仕上げが施されているため、コンディションは良好。初めての方でも安心してお使いいただける「健康な状態」なのが大きな魅力です。万能な黒文字盤は、長く愛用するほどにその真価を実感させてくれるはずです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 A番

ロレックスの永久定番として愛されるオイスターパーペチュアルデイト。当モデルは、1989年頃から2007年頃まで製造されたRef.15200です。シンプルで洗練されたデザインはビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍します。堅牢な3連のオイスターブレスレットと、視認性に優れたブラックの文字盤が組み合わさり、流行に左右されない普遍的な魅力を放つ一本です。高精度なクロノメータームーブメントのCal.3135を搭載しています。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。63本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 920,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 15200

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm 腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2000年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO FUKUOKA TENJIN

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

オイスターパーペチュアルデイト15200、不動の人気を誇る黒文字盤ですね。現行モデルにはない34mmの絶妙なケースサイズが特徴です。手首に収まる装着感は長時間の着用でもストレスを感じさせない、実用時計としての理想形です。1999年頃の製造ですが、オーバーホールと外装仕上げを行っており、約25年の歳月を感じさせないコンディションと清潔感です。知的な腕元を演出する一本です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。洞窟探検家向けという出自を持つシリーズの第3世代機です。堅牢な3連オイスターブレスを備え、インデックスのフチがメタル素材になるなど、より現代的なデザインへと進化しました。ムーブメントにはGMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻キャリバーを採用。単独可動する短針により第2時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。ビジネスシーンにも馴染む精悍なブラックダイヤルが魅力の一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

定番から個性派まで。63本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,350,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm 腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

エクスプローラーIIの16570、スポーツモデルらしいタフさと実用性を兼ね備えています。また、現行は42mmに対して、40mm径を維持しており、日本人の腕になじみやすく、シャープなフォルムと軽快な装着感も特徴のひとつです。この個体は2005年頃の個体。ガラスに僅かな欠けはありますが、実用性を優先するアクティブな方の、タフな相棒として最適です。（コメ兵 鳥居 真）

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