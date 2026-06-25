老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「カルティエ カリブル･ドゥ･カルティエLM PGコンビ」。

カルティエ カリブル･ドゥ･カルティエLM PGコンビ

カルティエが初の自社製自動巻ムーブメント「1904-PS MC」を搭載し、2010年に発表した本格メンズコレクション「カリブル ドゥ カルティエ」。こちらはステンレススチールとピンクゴールドベゼルを組み合わせたPGコンビモデルです。知的なブラウンダイヤルには放射状の光沢(サンレイ)が施され、ゴールドのローマンインデックスと美しく調和。古典的なデザインを踏襲しながら、42mmの力強いケースとリューズガードを備え、現代的なスポーティさとエレガンスを両立させた一本です。

カルティエ カリブル･ドゥ･カルティエLM PGコンビ

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 800,000円

アイテム名 カルティエ カリブル･ドゥ･カルティエLM PGコンビ

通称 Calibre De Cartier LM PG Combination

型式 W7100051

素材 ケース：ステンレススチール×ピンクゴールド、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：42mm

カラー 文字盤カラー：ブラウン、バンドカラー：ブラウン

付属品 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 生活防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 針にくもりあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

カルティエのメンズ腕時計はここから始まった

カルティエ初のメンズ専用コレクションとして2010年に誕生した本シリーズ。フランス語でムーブメントを意味する名が示す通り、同社が悲願として初開発した量産型自社製自動巻き機構を搭載したことに由来します。力強い42ミリのコンビケースには、クラシカルなローマ数字と、前後の日付まで覗くユニークな3連デイト表示を融合。ジュエラーの美意識とマニュファクチュールの誇りが結晶した、語りどころの尽きない名作です。(コメ兵 鳥居 真)

大人の品格と余裕を演出する1本

30代後半から50代の、自身のスタイルを確立した大人の方に最適です。特におすすめの場面は、秋口のラグジュアリーホテルのラウンジでの商談や、洗練されたレストランでのディナー。ピンクゴールドの艶と深みのあるブラウンダイヤルは、上質なネイビーのジャケパンスタイルや、チャコールグレーのカシミアニットに美しく調和します。袖口から覗く42ミリの絶妙な存在感が、確かな品格と豊かな余裕を演出してくれます。(コメ兵 鳥居 真)

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