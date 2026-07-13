セイコーウオッチは、「グランドセイコー エボリューション9 コレクション」の代表モデル9機種を刷新する。スプリングドライブモデルは9月5日、メカニカルモデルは10月9日に発売予定で、価格は138万6,000円から151万8,000円。

グランドセイコー エボリューション9 コレクション

グランドセイコーの実機写真まとめ

今回の刷新では、ブレスレットやケース素材、ムーブメントをアップグレードし、代表モデルの実用性を高めた。近年の高級時計市場で求められてきた実用性を取り入れ、「着け心地」「精度」「耐久性」という腕時計の基本性能を総合的に底上げした刷新といえる。

最大の変更点は、新たに微調整機構付きの中留を採用したこと。2mm単位で3段階、合計6mmの調整が工具なしで行え、それぞれの手首周りに合わせて快適な装着感を維持できる。ケース径40mmモデルでは、中留に合わせてブレスレットのテーパーも見直し、装着性を向上させた。

リニューアルするブレスレット

9モデルのうち7モデルには、一般的なステンレススチールを上回る耐食性を持つ「エバーブリリアントスチール」を採用。残る2モデルには、軽量かつ耐傷性・耐食性に優れるブライトチタンを使用した。

スプリングドライブモデルには、新開発の「キャリバー9RB2」を搭載。年差±20秒という高精度を実現し、水晶振動子とICを真空密封する独自構造によって、温度や湿度、静電気など外部環境の影響を抑えている。

デザインは、信州・諏訪湖をテーマにした5モデルをラインアップ。朝日にきらめく湖面や月明かりに照らされた水面、白樺林、阿寺渓谷の清流など、信州の自然をダイヤルで表現した。

諏訪湖の朝景を表現したSLGB015

月明かりの湖面をイメージしたSLGB007

厳冬期の白樺林から着想を得たSLGB009

阿寺渓谷の清流をイメージしたSLGB011

メカニカルモデルは4機種を刷新。フラッグシップムーブメント「キャリバー9SA5」を継続搭載。約80時間のパワーリザーブを確保する。

ダイヤルには、岩手県の白樺林や厳美渓など、メカニカルモデルの製造地である「グランドセイコースタジオ 雫石」周辺の自然をモチーフに採用。白樺林を表現した定番モデルに加え、夜の白樺林や新緑、渓谷を流れる清流をイメージした新たなバリエーションを展開する。

雫石の白樺の群生地域を表現したSLGH031

夜の白樺林をイメージSLGH029

新緑の息吹あふれる白樺林をイメージSLGH033